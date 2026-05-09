HLA: Meister und Vizemeister der Vorsaison ausgeschieden
Sowohl UHK Krems als auch der HC Hard kommen nicht über das Viertelfinale hinaus.
Die beiden Finalisten der vergangenen Saison sind am Samstag bereits im Viertelfinale der Handball-Liga Austria (HLA) ausgeschieden.
Meister UHK Krems verlor das entscheidende dritte Spiel der "best of three"-Serie beim SC Ferlach 27:31 (14:18), Vizemeister HC Hard musste sich im Heimspiel den Fivers WAT Margareten mit 31:33 (14:15) geschlagen geben.
Grunddurchgangssieger Bad Vöslau und die BT Füchse hatten ihre Viertelfinalserien in zwei Spielen für sich entschieden.
Während Ferlach erstmals seit Einführung des Halbfinal-Formats in der Runde der besten Vier dabei ist, sind die Fivers ein Dauergast. Die Wiener haben seit der Saison 2004/05 stets den Einzug ins Halbfinale geschafft und treffen nun auf die Füchse aus Bruck-Trofaiach. Das zweite Halbfinale bestreiten Vöslau und Ferlach.