HLA: Meister und Vizemeister der Vorsaison ausgeschieden

Die beiden Finalisten der vergangenen Saison sind am Samstag bereits im Viertelfinale der Handball-Liga Austria (HLA) ausgeschieden.

Meister UHK Krems verlor das entscheidende dritte Spiel der "best of three"-Serie beim SC Ferlach 27:31 (14:18), Vizemeister HC Hard musste sich im Heimspiel den Fivers WAT Margareten mit 31:33 (14:15) geschlagen geben.

Grunddurchgangssieger Bad Vöslau und die BT Füchse hatten ihre Viertelfinalserien in zwei Spielen für sich entschieden.

Während Ferlach erstmals seit Einführung des Halbfinal-Formats in der Runde der besten Vier dabei ist, sind die Fivers ein Dauergast. Die Wiener haben seit der Saison 2004/05 stets den Einzug ins Halbfinale geschafft und treffen nun auf die Füchse aus Bruck-Trofaiach. Das zweite Halbfinale bestreiten Vöslau und Ferlach.