Neumayer souverän in dritter French-Open-Qualirunde

Lukas Neumayer steht in der dritten und letzten Qualifikationsrunde der French Open 2026. Der Salzburger besiegt den Spanier Alejandro Moro Canas (ATP-242) souverän mit 6:1, 6:3.

Der 23-Jährige erwischt dabei einen perfekten Start in die Partie. Gleich im ersten Aufschlagspiel seines Gegners nutzt Neumayer seine erste Breakchance und bestätigt das frühe Break anschließend ohne Probleme zum 2:0.

Kurz darauf nimmt der Österreicher dem Spanier erneut den Aufschlag ab und zieht gnadenlos auf 3:0 davon.

Neumayer wehrt Breakbälle stark ab

Auch im vierten Game bleibt Neumayer stabil. Obwohl Moro Canas bei 0:40 aus Sicht des Salzburgers gleich drei Breakbälle vorfindet, bleibt der ÖTV-Spieler cool, wehrt alle Chancen ab und stellt auf 4:0.

Danach kann auch der Spanier erstmals anschreiben und verkürzt auf 1:4, doch Neumayer bleibt klar tonangebend. Zum Abschluss des ersten Satzes gelingt ihm bereits das dritte Break, ehe er seinen zweiten Satzball zum souveränen 6:1 verwertet.

Entscheidung im zweiten Satz

Im zweiten Durchgang präsentiert sich Moro Canas bei eigenem Service deutlich stabiler. Lange Zeit bleiben Breakchancen Mangelware, ehe Neumayer im sechsten Game beim Stand von 3:2 zuschlägt.

Der Österreicher nutzt seine Möglichkeit erneut eiskalt, nimmt dem Spanier den Aufschlag ab und bestätigt das Break anschließend souverän zum 5:2.

Wenig später serviert Neumayer den Erfolg sicher nach Hause und verwandelt seinen ersten Matchball zum 6:1, 6:3-Endstand.

Noch ein Sieg fehlt zum Hauptfeld

In der dritten und letzten Qualifikationsrunde trifft Neumayer nun entweder auf den Portugiesen Jaime Faria (ATP-119) oder den US-Amerikaner Colton Smith (ATP-186).

Mit einem weiteren Sieg würde der 23-Jährige ins Hauptfeld der French Open 2026 einziehen.