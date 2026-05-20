Neumayer souverän in dritter French-Open-Qualirunde
Der Salzburger Lukas Neumayer lässt Alejandro Moro Canas keine Chance und ist nur noch einen Sieg vom Hauptfeld der French Open 2026 entfernt.
Lukas Neumayer steht in der dritten und letzten Qualifikationsrunde der French Open 2026. Der Salzburger besiegt den Spanier Alejandro Moro Canas (ATP-242) souverän mit 6:1, 6:3.
Der 23-Jährige erwischt dabei einen perfekten Start in die Partie. Gleich im ersten Aufschlagspiel seines Gegners nutzt Neumayer seine erste Breakchance und bestätigt das frühe Break anschließend ohne Probleme zum 2:0.
Kurz darauf nimmt der Österreicher dem Spanier erneut den Aufschlag ab und zieht gnadenlos auf 3:0 davon.
Neumayer wehrt Breakbälle stark ab
Auch im vierten Game bleibt Neumayer stabil. Obwohl Moro Canas bei 0:40 aus Sicht des Salzburgers gleich drei Breakbälle vorfindet, bleibt der ÖTV-Spieler cool, wehrt alle Chancen ab und stellt auf 4:0.
Danach kann auch der Spanier erstmals anschreiben und verkürzt auf 1:4, doch Neumayer bleibt klar tonangebend. Zum Abschluss des ersten Satzes gelingt ihm bereits das dritte Break, ehe er seinen zweiten Satzball zum souveränen 6:1 verwertet.
Entscheidung im zweiten Satz
Im zweiten Durchgang präsentiert sich Moro Canas bei eigenem Service deutlich stabiler. Lange Zeit bleiben Breakchancen Mangelware, ehe Neumayer im sechsten Game beim Stand von 3:2 zuschlägt.
Der Österreicher nutzt seine Möglichkeit erneut eiskalt, nimmt dem Spanier den Aufschlag ab und bestätigt das Break anschließend souverän zum 5:2.
Wenig später serviert Neumayer den Erfolg sicher nach Hause und verwandelt seinen ersten Matchball zum 6:1, 6:3-Endstand.
Noch ein Sieg fehlt zum Hauptfeld
In der dritten und letzten Qualifikationsrunde trifft Neumayer nun entweder auf den Portugiesen Jaime Faria (ATP-119) oder den US-Amerikaner Colton Smith (ATP-186).
Mit einem weiteren Sieg würde der 23-Jährige ins Hauptfeld der French Open 2026 einziehen.