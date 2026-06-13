Beinahe einmalig: Golfer Adam Scott spielt 100. Major in Folge

Adam Scott spielt nächste Woche bei den U.S. Open in Shinnecock Hills sein 100. Major-Turnier in Folge.

Nur ein anderer Spieler schaffte diese Marke bisher, so endeten die Major-Serien anderer großer Golf-Spieler:

Jack Nicklaus (146)

Beginn: Masters 1962

Ende: U.S. Open 1998

Grund: Nicklaus litt unter einer hartnäckigen Hüftverletzung und empfand sein Spiel als nicht mehr wettbewerbsfähig auf höchstem Niveau.

Majors gewonnen während der Serie: 18

Besonderes: Nicklaus erhielt acht spezielle Einladungen zu den U.S. Open.

Adam Scott (99)

Beginn: British Open 2001

Ende: Noch laufend. Er erreicht Nummer 100 bei den U.S. Open.

Majors gewonnen während der Serie: 1

Besonderes: Scott war die Nummer 61 der Welt und hätte die U.S. Open 2024 verpasst, aber Grayson Murray, der eine Woche zuvor Suizid begangen hatte, war Nummer 59, und die USGA rückte in der Rangliste um einen Platz nach oben.

Tom Watson (87)

Beginn: PGA Championship 1974

Ende: British Open 1996

Grund: Verletzung der linken Schulter während des Links-Golfs in den Wochen vor den British Open 1996.

Majors gewonnen während der Serie: 8

Besonderes: Watson war der einzige Spieler, der die British Open auf fünf Links-Plätzen gewann.

Sergio Garcia (84)

Beginn: British Open 1999

Ende: U.S. Open 2020

Grund: Positiver COVID-19-Test und Rückzug von den Masters 2020.

Majors gewonnen während der Serie: 1

Besonderes: Garcia qualifizierte sich 2011 in einem 7-für-4-Playoff bei der U.S. Open-Qualifikation.

Vijay Singh (67)

Beginn: British Open 1994

Ende: Masters 2011

Grund: Entscheidung, sich nicht für die U.S. Open 2011 zu qualifizieren.

Majors gewonnen während der Serie: 3

Besonderes: Singh erhielt eine spezielle Einladung für die U.S. Open 2010.

Nick Faldo (65)

Beginn: British Open 1987

Ende: British Open 2003

Grund: Rückzug von der PGA Championship 2003 wegen der kürzlichen Geburt seiner Tochter.

Majors gewonnen während der Serie: 6

Besonderes: Faldo begann seine Fernsehkarriere ein Jahr nach dem Ende seiner Serie.

Phil Mickelson (61)

Beginn: U.S. Open 1994

Ende: U.S. Open 2009

Grund: Rückzug von den British Open 2009, da seine Frau gegen Brustkrebs kämpfte.

Majors gewonnen während der Serie: 3

Besonderes: Mickelson besuchte 2013 den Abschluss der achten Klasse seiner Tochter in San Diego und schaffte es 3 ½ Stunden vor seinem Abschlag bei den U.S. Open zurück nach Merion. Er wurde Zweiter.

Tiger Woods (46)

Beginn: Masters 1997

Ende: U.S. Open 2008

Grund: Rekonstruktive Operation am linken Knie.

Majors gewonnen während der Serie: 14

Besonderes: Woods verpasste während seiner Serie nur einen Cut bei den Majors.

Justin Rose (48)

Beginn: British Open 2010

Ende: U.S. Open 2022

Grund: Rückenverletzung während einer Übungsrunde bei den British Open 2022.

Majors gewonnen während der Serie: 1

Besonderes: Rose war während der U.S. Open 2010 die Nummer 33 der Welt, verpasste aber um eine Woche den Cut für die Top 50 der Welt. Dies veranlasste die USGA, ein weiteres Cut-Datum hinzuzufügen.

Rory McIlroy (42)

Beginn: PGA Championship 2015

Ende: Noch laufend.

Majors gewonnen während der Serie: 2

Besonderes: McIlroy spielte 26 aufeinanderfolgende Majors, bis er sich beim Fußballspielen den Knöchel verletzte und gezwungen war, sich von den British Open 2015 zurückzuziehen. Es ist das einzige Major, das er verpasst hat, als er teilnahmeberechtigt war.