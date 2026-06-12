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Nur 2 aus 13! Österreichs Golf-Pros enttäuschen in Schladming

Das haben sich die Verantwortlichen anders vorgestellt. Zur Halbzeit der Interwetten Open im GC Schladming-Dachstein scheitern 11 der 13 Österreicher am Cut.

Nur 2 aus 13! Österreichs Golf-Pros enttäuschen in Schladming Foto: © GEPA
Peter Rietzler
Textquelle: © LAOLA1
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Vor zwei Wochen in Kitzbühel konnte Österreichs Trio Bernd Wiesberger, Maximilian Steinlechner sowie Aushängeschild Sepp Straka mit den Endrängen 4, 7 und 12 auf der DP World Tour überzeugen.

Regen und Kälte auch am 2. Tag

Eine Liga tiefer auf der "hotelplaner-Tour" bleiben die Österreicher leider klar hinter den Erwartungen zurück. Im Gegensatz zum herrlichen Sonnenschein im Tiroler Unterland präsentiert sich das Wetter im Ennstal regnerisch und kühl.

Lediglich zwei "Außenseiter" - mit denen nicht unbedingt zu rechnen war - schaffen den Sprung ins Wochenende.

Der 23-jährige Kärntner Moritz Russling (Bild oben) vom GC Klagenfurt-Seltenheim als 34. und der 22-jährige Oberösterreicher Florian Schweighofer (GC Donau) als 48. spielen bei der mit 300.000 Euro dotierten Interwetten Open am Samstag und Sonntag um das Preisgeld mit.

Russling von doppeltem Schlaggewinn beflügelt

Russling lochte auf Spielbahn 2 ein Eagle ein. "Es war ein unfassbarer Schlag aus 60 Meter, danach habe ich leider ein paar Bogeys eingefangen, das geht auf diesem Platz sehr schnell. Jetzt werde ich weiter mein Bestes geben, dann werden wir schauen was dabei herauskommt“, so der Kärntner.

Russling lässt seiner 68er-Auftaktrunde (-1) eine 65 (-4) folgen, Schweighofer notiert zwei Mal die 67 (-2) auf seiner Scorkarte.

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Florian Schweighofer vom GC Donau
Foto: ©GEPA

Guter Start von Florian Schweighofer

"Ich habe am Anfang richtig gut gespielt, war drei unter nach sechs Löchern, dann ist es nicht mehr so gut gelaufen. Auf der 17 habe ich noch ein Birdie gespielt, damit war die Qualifikation für den Cut endgültig gesichert", freut sich Schweighofer.

Die hoch gehandelten Lokalmatadore Matthias Schwab (66-69), der einst auf der US PGA Tour spielte, und Lukas Nemecz (68-67), der schon zwei Mal die Berechtigung für die DP World Tour erspielt hatte, verpassen den Aufstieg ins Finale um einen Schlag.

Christoph Bleier (67-70) und Timon Baltl (70-67) fehlen auf dem geteilten 95. Platz drei Schläge auf den Cut.

Österreichs Amateure nicht in den Top 100

Die Amateure Jakob Lotschak (72-66), Fabian Fischer (69-70), Tim Hofmann (69-70), Stephan Csöngei (68-73) und Lukas Boandl (67-75) sind jenseits der Plätze 100 klassiert. Lenny Koch (76-73) und Fabian Lang (74-77) landen abgeschlagen am Ende des Feldes.

Bei mehr oder weniger starkem Dauerregen und Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad Celsius gibt es an der Spitze des Klassements einen Umsturz.

Der nach Runde 1 führende Deutsche Christian Breunig fällt auf Rang 24 zurück - So schaut der Zwischenstand zur Halbzeit aus.

Holländer löst Deutschen an der Spitze ab

An der Spitze rangiert nun der 23-jährige Niederländer Lars van der Vight (64-62), der mit zwölf unter Par in Führung liegt.

Zweiter ist der Franzose Julien Quesne (65-62) mit 11 unter Par. Dahinter liegen dann gleich sechs Spieler mit jeweils neun unter Par.

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