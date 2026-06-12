Nur 2 aus 13! Österreichs Golf-Pros enttäuschen in Schladming

Guter Start von Florian Schweighofer
"Ich habe am Anfang richtig gut gespielt, war drei unter nach sechs Löchern, dann ist es nicht mehr so gut gelaufen. Auf der 17 habe ich noch ein Birdie gespielt, damit war die Qualifikation für den Cut endgültig gesichert", freut sich Schweighofer.
Die hoch gehandelten Lokalmatadore Matthias Schwab (66-69), der einst auf der US PGA Tour spielte, und Lukas Nemecz (68-67), der schon zwei Mal die Berechtigung für die DP World Tour erspielt hatte, verpassen den Aufstieg ins Finale um einen Schlag.
Christoph Bleier (67-70) und Timon Baltl (70-67) fehlen auf dem geteilten 95. Platz drei Schläge auf den Cut.
Österreichs Amateure nicht in den Top 100
Die Amateure Jakob Lotschak (72-66), Fabian Fischer (69-70), Tim Hofmann (69-70), Stephan Csöngei (68-73) und Lukas Boandl (67-75) sind jenseits der Plätze 100 klassiert. Lenny Koch (76-73) und Fabian Lang (74-77) landen abgeschlagen am Ende des Feldes.
Bei mehr oder weniger starkem Dauerregen und Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad Celsius gibt es an der Spitze des Klassements einen Umsturz.
Der nach Runde 1 führende Deutsche Christian Breunig fällt auf Rang 24 zurück - So schaut der Zwischenstand zur Halbzeit aus.
Holländer löst Deutschen an der Spitze ab
An der Spitze rangiert nun der 23-jährige Niederländer Lars van der Vight (64-62), der mit zwölf unter Par in Führung liegt.
Zweiter ist der Franzose Julien Quesne (65-62) mit 11 unter Par. Dahinter liegen dann gleich sechs Spieler mit jeweils neun unter Par.