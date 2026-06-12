Nur 2 aus 13! Österreichs Golf-Pros enttäuschen in Schladming

Vor zwei Wochen in Kitzbühel konnte Österreichs Trio Bernd Wiesberger, Maximilian Steinlechner sowie Aushängeschild Sepp Straka mit den Endrängen 4, 7 und 12 auf der DP World Tour überzeugen.

Regen und Kälte auch am 2. Tag

Eine Liga tiefer auf der "hotelplaner-Tour" bleiben die Österreicher leider klar hinter den Erwartungen zurück. Im Gegensatz zum herrlichen Sonnenschein im Tiroler Unterland präsentiert sich das Wetter im Ennstal regnerisch und kühl.

Lediglich zwei "Außenseiter" - mit denen nicht unbedingt zu rechnen war - schaffen den Sprung ins Wochenende.

Der 23-jährige Kärntner Moritz Russling (Bild oben) vom GC Klagenfurt-Seltenheim als 34. und der 22-jährige Oberösterreicher Florian Schweighofer (GC Donau) als 48. spielen bei der mit 300.000 Euro dotierten Interwetten Open am Samstag und Sonntag um das Preisgeld mit.

Russling von doppeltem Schlaggewinn beflügelt

Russling lochte auf Spielbahn 2 ein Eagle ein. "Es war ein unfassbarer Schlag aus 60 Meter, danach habe ich leider ein paar Bogeys eingefangen, das geht auf diesem Platz sehr schnell. Jetzt werde ich weiter mein Bestes geben, dann werden wir schauen was dabei herauskommt“, so der Kärntner.

Russling lässt seiner 68er-Auftaktrunde (-1) eine 65 (-4) folgen, Schweighofer notiert zwei Mal die 67 (-2) auf seiner Scorkarte.