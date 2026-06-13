3x3 im LIVE-Stream: Gelingt dem Team Vienna ein guter Auftakt?

Am Samstag wird es für das Team Vienna am Wiener Heumarkt ernst.

Das Team trifft im Rahmen der World Tour auf zwei serbische Mannschaften. Zum Auftakt duelliert man sich mit Liman (ab 15:50 Uhr), später folgt ein Spiel gegen Crvena Zvezda (ab 22:25 im LIVE-Stream >>>).

Auch bei den Frauen kommt es nach der Niederlage am gestrigen Tag gegen Kanada zu einer Revanche. Diesmal trifft man auf Frankreich (ab 18:30 Uhr im Heumarkt-LIVE-Stream).

Zuvor tritt jedoch win2day Vienna im Rollstuhlbasketball gegen die Köln 99ers an (ab 10:15 Uhr im LIVE-Stream). Das Spiel geht ebenso in der A1-Arena über die Bühne.

Zudem spielen Österreichs U23-Frauen-Team erneut gegen Frankreich (ab 15:20 Uhr) und Ungarn (18:10 Uhr), die Männer fordern erneut die Niederlande (ab 15:45 Uhr) und Ungarn (ab 18:35 Uhr). Zu sehen sind die Spiele im Stadtpark-LIVESTREAM.

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