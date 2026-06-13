US-Leichtathletin tritt künftig für Österreich an

Nach Aaron Gruen und Lily Carlson ist seit kurzem mit Langstreckenläuferin Esther Atkins dank einer Doppelstaatsbürgerschaft eine weitere US-Leichtathletin für Österreich startberechtigt.

Mit Cass Elliott könnte demnächst zusätzliche Verstärkung aus Übersee kommen.

Der Weltverband prüft laut ÖLV-Angaben derzeit ein dementsprechendes Ansuchen des 26-Jährigen, dessen 800-m-Bestzeit unter dem seit über 30 Jahren bestehenden österreichischen Rekord liegt.

Marathonläufer Gruen und Stabhochspringerin Carlson haben seit dem Erhalt der Starterlaubnis für Österreich bereits neue nationale Rekorde aufgestellt.

Von Svancer bis Vastic: Österreichs beste Sportler-Einbürgerungen >>>