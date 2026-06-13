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US-Leichtathletin tritt künftig für Österreich an

Esther Atkins ist seit kurzem für Österreich startberechtigt, Cass Elliott könnte folgen.

US-Leichtathletin tritt künftig für Österreich an Foto: © imago / Hartenfelser
Textquelle: © APA
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Nach Aaron Gruen und Lily Carlson ist seit kurzem mit Langstreckenläuferin Esther Atkins dank einer Doppelstaatsbürgerschaft eine weitere US-Leichtathletin für Österreich startberechtigt.

Mit Cass Elliott könnte demnächst zusätzliche Verstärkung aus Übersee kommen.

Der Weltverband prüft laut ÖLV-Angaben derzeit ein dementsprechendes Ansuchen des 26-Jährigen, dessen 800-m-Bestzeit unter dem seit über 30 Jahren bestehenden österreichischen Rekord liegt.

Marathonläufer Gruen und Stabhochspringerin Carlson haben seit dem Erhalt der Starterlaubnis für Österreich bereits neue nationale Rekorde aufgestellt.

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