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Knieverletzung! Top-10-Spielerin verpasst Wimbledon

Die 19-jährige Victoria Mboko muss das Grand-Slam-Turnier im All-England-Club auslassen.

Knieverletzung! Top-10-Spielerin verpasst Wimbledon Foto: © IMAGO / Roger Parker
Textquelle: © APA
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Die Tennis-Weltranglisten-Neunte Victoria Mboko muss verletzungsbedingt auch ihre Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon absagen.

Die 19-jährige Kanadierin werde wegen einer Verletzung des Kreuzbandes im linken Knie die gesamte Rasensaison verpassen, teilt sie in den sozialen Netzwerken mit.

Verletzt hatte sie sich am Mittwoch bei einem Sturz im Queen's-Achtelfinale, weshalb sie auch nicht mehr mit Serena Williams den dortigen Doppelbewerb fortsetzen konnte.

Steiler Aufstieg

Mboko legte seit ihrem Premierentriumph auf der WTA-Tour im August 2025 beim WTA-1000-Event in Montreal einen steilen Aufstieg hin. In Hongkong im November ließ sie ihren zweiten Titel folgen.

2026 zeigte sie mit den Finalteilnahmen in Adelaide, Doha und Straßburg weiter auf.

Die 15 Tennisspielerinnen mit den meisten Grand-Slam-Titeln

#12 - Venus Williams (7 Titel)
#12 - Justine Henin (7 Titel)

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