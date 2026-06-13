3x3-Elite erfreut sich am Heumarkt am "besten Stop der Tour"

"Emotionen, laute Musik und Spannung!"

Das erwartet die Zuseher laut Team-Vienna-Spieler Toni Blazan dieses Wochenende beim größten 3x3-Turnier der Welt am Wiener Heumarkt.

Noch bis am Sonntag ist die 3x3-Basketball-Elite in der Bundeshauptstadt zu Gast. Neben den vollen Rängen in der A1-Arena ist auch rundherum für Festivalflair gesorgt.

Zahlreiche Aktivitäten, wie unter anderem Mitmachstationen, Workshops oder Autogrammstunden, sorgen auch außerhalb für gute Unterhaltung.

Schüler sorgten für besondere Stimmung

Am Freitag gaben bereits Österreichs U23-Teams, die Wheelchair-Fahrer sowie die Frauen den Auftakt (Mehr dazu >>>). Unterstützt wurden sie dabei unter anderem von etlichen Schulklassen, die das Angebot nutzten und am Heumarkt vorbeischauten.

Auch bei den Spielern sorgt das für Begeisterung: "Das Coolste für mich war, dass am Freitag in der Day-Session sehr viele Schulklassen hier waren, die diesen wunderbaren Sport sehen konnten und hoffentlich begeistert wurden, um in Zukunft vielleicht auch Basketball zu spielen", sagt Steven Kaltenbrunner gegenüber LAOLA1.

Die Kinder füllten nicht nur die Ränge in der Arena, sondern duellierten sich zum Teil selbst beim 3x3-School-Jam.

Vielseitigkeit wird in Wien hervorgehoben

Weiters macht die Vielseitigkeit das Turnier ganz besonders. "Es ist das größte 3x3-Turnier auf der ganzen Welt. Für mich ist Inklusion ganz wichtig, wir haben alles hier. Wir haben den Nachwuchs vertreten, wir haben Rollstuhl-Basketball, wir haben Frauen, Herren... ", berichtet der Team-Vienna-Spieler.

Blazan ergänzt: "Es ist ein mega Event, man sieht, dass die Leute jede Kategorie unterstützen."

Am Abend sorgten zudem Lichteffekte für eine besondere Stimmung. Daneben wurden zum Lied "Wavin´Flag" die rot-weiß-roten Fahnen geschwungen, während die Österreicherinnen eine Niederlage gegen Kanada hinnehmen mussten.

Dennoch zeigte sich auch Alexia Allesch von der Atmosphäre begeistert. "Es ist so cool, hier zu spielen. Nach jedem Korb ist es so laut, man spürt die Energie und das hilft uns schon", erklärt sie.

Zudem gäbe es nichts Besseres, als in Österreich zu spielen, es sei wirklich besonders. Das sehen wohl auch einige andere Athleten so.

"Viele reden vom besten Stop auf der Tour"

"Viele Spieler und Spielerinnen reden von dem besten Stop auf der ganzen Tour und man spürt das auch. Zahlreiche Basketball-Begeisterte sind dabei - aber viele Leute kommen einfach vorbei, sehen zum ersten Mal den Sport und sind fasziniert", erklärt Simone Sill.

Die verbleibenden zwei Tage soll der Heimvorteil die rot-weiß-roten-Teams beflügeln. "Es ist ganz entscheidend, wer mehr Energie aufs Spielfeld bringt, der wird das Spiel für sich entscheiden können. Ich glaube, die Zuschauer werden bei diesem Turnier für uns den Unterschied machen", sagt Kaltenbrunner, der auf die Unterstützung der Fans zählt.

Fans können für Team Vienna den Unterschied machen

Er ergänzt: "Wir können nur so viel Energie bringen, wie in uns drinnen steckt, und ich weiß, die Zuschauer werden die letzten 10 Prozent noch aufs Parkett bringen."

Das Team Vienna gibt am Samstag im Rahmen der World Tour den Auftakt ins Turnier. Gespielt wird gegen zwei serbische Teams. Duell eins erfolgt gegen Liman (ab 15:50 Uhr), später folgt ein Spiel gegen Crvena Zvezda (ab 22:25 im LIVE-Stream >>>).

Auch die U23-Teams sind bei der Nations League noch einmal im Einsatz, ebenso die Wheelchair-Fahrer und die Frauen.

Zu den LIVE-Streams:

LAOLA1 überträgt die Spiele im LIVE-Stream:

LIVE-Stream Heumarkt (Samstag) >>>

LIVE-Stream Stadtpark (Samstag) >>>