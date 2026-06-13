Niederlage für das österreichische Team Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez beim World Cup of Darts!

Österreich verliert das zweite Gruppenspiel gegen Frankreich mit 3:4. "The Gentle" und "RJR3" verspielen dabei eine 3:0-Führung und vier Matchdarts.

Zum Auftakt setzten sich Suljovic und Rodriguez gegen China mit 4:1 durch.

Im Jahr 2024 standen Rowby-John Rodriguez und Suljovic im Finale der Team-WM, im Vorjahr schieden "RJR3" und "the Gentle" in der Gruppenphase aus.