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3:0-Führung verspielt: Aus für Österreich bei der Team-WM

Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez ziehen im zweiten Gruppenspiel gegen Frankreich den Kürzeren.

3:0-Führung verspielt: Aus für Österreich bei der Team-WM Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Niederlage für das österreichische Team Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez beim World Cup of Darts!

Österreich verliert das zweite Gruppenspiel gegen Frankreich mit 3:4. "The Gentle" und "RJR3" verspielen dabei eine 3:0-Führung und vier Matchdarts.

Zum Auftakt setzten sich Suljovic und Rodriguez gegen China mit 4:1 durch.

Im Jahr 2024 standen Rowby-John Rodriguez und Suljovic im Finale der Team-WM, im Vorjahr schieden "RJR3" und "the Gentle" in der Gruppenphase aus.

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