Hier findet die Handball-EM 2030 der Frauen statt

Die Austragungsorte für die Handball-Frauen-EM 2030 stehen fest!

Neben Frankreich werden auch Spiele in Belgien ausgetragen. Für Frankreich ist es das zweite Großereignis innerhalb kurzer Zeit. 2029 findet die Weltmeisterschaft der Männer in dem Land sowie in Deutschland statt.

Auch eine Frauen-EM wurde dort 2018 schon veranstaltet. Für Belgien ist es hingegen eine Premiere.

Bereits im Dezember werden sich Österreichs Handballerinnen in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei bei der EM mit den besten Nationen messen.