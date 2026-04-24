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Vikings verstärken sich mit zwei Zugängen

Die Wiener vermelden zwei neue Spieler für die Offense und die Defense. Beide Akteure sollen die Wiener in der AFLE zu Erfolg führen.

Vikings verstärken sich mit zwei Zugängen Foto: © Vienna Vikings
Textquelle: © LAOLA1
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Die Vienna Vikings basteln weiterhin am Kader für die kommende Saison.

Mit Nick Wiens und Pablo Araya verstärken sich die Wiener sowohl in der Offensive als auch in der Defensive.

Dabei bringt Wiens nach seinen zwei Meistertiteln (2023, 2024) mit Rhein Fire eine große Erfahrung als Lineman in der Offense mit.

Zudem stößt mit Araya ein vielversprechender Akteur aus Spanien zu den Vikings. Araya glänzte zuletzt bei den Madrid Bravos und wurde zudem 2024 als Defensive Rookie of the Year nominiert.

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