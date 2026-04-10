Neue Heimspielstätte für die Vienna Vikings

Die Vienna Vikings starten in ihre erste Saison in der AFLE - The League Europe.

Nach dem Aus der ELF entstand mit der AFLE eine neue europäische Football-Liga, in welcher diese Saison acht Teams spielen werden. Die Wiener sind der einzige österreichische Vertreter.

Auch beim Thema Stadion kommt es zu einer Premiere: Erstmals wird das Wiener Sportclub-Stadion zur Heimstätte der Vikings. Die Mehrheit der Heimspiele wird in Wien-Hernals stattfinden, wie die Vikings in ihrer Pressemitteilung verkünden.

Highlight-Spiel in Favoriten

Das prestigeträchtige Duell gegen Rhein Fire aus Duisburg findet in der Generali-Arena statt, die bereits in der Vergangenheit als Heimstätte für große Spiele diente.

Vikings-General-Manager Max Paatz blickt mit Vorfreude auf die Auftritte in Wien: "Das Wiener Sportclub-Stadion markiert für uns einen ganz besonderen Schritt. Nach den umfangreichen Umbauarbeiten freuen wir uns sehr, dort ein neues Kapitel in der Geschichte der Vienna Vikings aufzuschlagen. Für unsere Organisation ist es eine Premiere, und genau das macht es so spannend."

"Gleichzeitig wissen wir mit der Generali-Arena für das Spiel gegen Rhein Fire eine bewährte Top-Location an unserer Seite. Diese Kombination gibt uns die Möglichkeit, sowohl eine neue Heimstätte zu etablieren als auch ein echtes Highlight-Spiel auf großer Bühne zu präsentiere", so Paatz weiter.