NEWS

Neue Heimspielstätte für die Vienna Vikings

Die Vikings werden erstmals Heimspiele im Wiener Sport-Club Stadion austragen. Außerdem kehrt man in eine andere Arena zurück.

Neue Heimspielstätte für die Vienna Vikings Foto: © Hannes Jirgal / Vienna Vikings
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Vienna Vikings starten in ihre erste Saison in der AFLE - The League Europe.

Nach dem Aus der ELF entstand mit der AFLE eine neue europäische Football-Liga, in welcher diese Saison acht Teams spielen werden. Die Wiener sind der einzige österreichische Vertreter.

Auch beim Thema Stadion kommt es zu einer Premiere: Erstmals wird das Wiener Sportclub-Stadion zur Heimstätte der Vikings. Die Mehrheit der Heimspiele wird in Wien-Hernals stattfinden, wie die Vikings in ihrer Pressemitteilung verkünden.

Highlight-Spiel in Favoriten

Das prestigeträchtige Duell gegen Rhein Fire aus Duisburg findet in der Generali-Arena statt, die bereits in der Vergangenheit als Heimstätte für große Spiele diente.

Vikings-General-Manager Max Paatz blickt mit Vorfreude auf die Auftritte in Wien: "Das Wiener Sportclub-Stadion markiert für uns einen ganz besonderen Schritt. Nach den umfangreichen Umbauarbeiten freuen wir uns sehr, dort ein neues Kapitel in der Geschichte der Vienna Vikings aufzuschlagen. Für unsere Organisation ist es eine Premiere, und genau das macht es so spannend."

"Gleichzeitig wissen wir mit der Generali-Arena für das Spiel gegen Rhein Fire eine bewährte Top-Location an unserer Seite. Diese Kombination gibt uns die Möglichkeit, sowohl eine neue Heimstätte zu etablieren als auch ein echtes Highlight-Spiel auf großer Bühne zu präsentiere", so Paatz weiter.

Mehr zum Thema

Duell mit Tagger fixiert: Auch Potapova eine Runde weiter

Duell mit Tagger fixiert: Auch Potapova eine Runde weiter

Tennis - WTA
13
Mit Linz-Achtelfinalsieg: Tagger knackt Top-100 der Weltrangliste

Mit Linz-Achtelfinalsieg: Tagger knackt Top-100 der Weltrangliste

Tennis - WTA
12
Nächster Sieg! Schwärzler zieht in Madrid-Viertelfinale ein

Nächster Sieg! Schwärzler zieht in Madrid-Viertelfinale ein

Tennis - ATP
1
Weltranglisten-21. ausgeschaltet! Tagger im Linz-Viertelfinale

Weltranglisten-21. ausgeschaltet! Tagger im Linz-Viertelfinale

Tennis - WTA
22
Tennis LIVE: Lilli Tagger - Liudmila Samsonova in Linz

Tennis LIVE: Lilli Tagger - Liudmila Samsonova in Linz

Tennis - WTA
12
Tagger erhält Sonderlob von Judy Murray: "Großartige Rückhand!"

Tagger erhält Sonderlob von Judy Murray: "Großartige Rückhand!"

Tennis - WTA
2
Playoffs zum Greifen nahe! Pöltls Raptors schlagen Miami erneut

Playoffs zum Greifen nahe! Pöltls Raptors schlagen Miami erneut

Basketball

Kommentare

Sport-Mix American Football Vienna Vikings Wiener Sportclub-Platz Generali-Arena AFLE