Für Sebastian Ofner endet das Abenteuer in Madrid in der zweiten Runde.

Der Steirer muss sich beim ATP-1.000-Turnier in Madrid gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben.

Dabei misslingt Ofner die Anfangsphase. Denn der ÖTV-Akteur kassiert sofort das Break zum 0:1-Rückstand. Daraufhin gestaltet er den weiteren Satzverlauf wohl ebenbürtig, aber Ofner bekommt keine Chance auf das Rebreak.

Auch im zweiten Satz verliert der Steirer sein erstes Aufschlagsspiel und ist früh mit 0:1 zurück. Beim 1:3-Zwischenstand wendet er ein weiteres Break ab, aber schließlich muss sich Ofner nach nur 1:19 Stunden geschlagen geben.