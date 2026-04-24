Erwartbare Pleite! Ofner scheitert in der zweiten Runde in Madrid
Der Steirer muss sich nach seinem Auftaktsieg in zwei Sätzen gegen einen Argentinier geschlagen geben.
Für Sebastian Ofner endet das Abenteuer in Madrid in der zweiten Runde.
Der Steirer muss sich beim ATP-1.000-Turnier in Madrid gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben.
Dabei misslingt Ofner die Anfangsphase. Denn der ÖTV-Akteur kassiert sofort das Break zum 0:1-Rückstand. Daraufhin gestaltet er den weiteren Satzverlauf wohl ebenbürtig, aber Ofner bekommt keine Chance auf das Rebreak.
Auch im zweiten Satz verliert der Steirer sein erstes Aufschlagsspiel und ist früh mit 0:1 zurück. Beim 1:3-Zwischenstand wendet er ein weiteres Break ab, aber schließlich muss sich Ofner nach nur 1:19 Stunden geschlagen geben.