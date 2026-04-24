China Open: Wiesberger führt zur Halbzeit - Steinlechner im Cut
Starke Vorstellungen der heimischen Pros in Shanghai. Bernd Wiesberger führt das Feld bei der Volvo China Open nach 2 Runden an. Auch Steinlechner im Finale dabei:
Ein Monat vor dem großen Heim-Event in Kitzbühel (Austrian Alpine Open, 28. bis 31. Mai) kommen Österreichs Asse auf der DP World Tour immer besser in Fahrt.
Bernd Wiesberger zeigt sich nach einer längeren Pause - mit neuem Material seines Ausrüsters Titleist bestückt - in großer Spiellaune.
Der 40-jährige Burgenländer liegt zur Halbzeit des mit 2,75 Mio. Dollar dotierten Turniers in Shanghai an der Spitze des Feldes. Wiesberger fühlt sich in China wohl. Er gewann Ende April 2017 in Shenzhen im Stechen gegen den Engländer Thommy Fleetwood eines seiner acht Turniere auf Europas höchster Tour.
Der Burgenländer teilt sich nach Runden mit 64 und 66 Schlägen den ersten Rang (-12) mit dem Südafrikaner Shaun Norris (63-67).
Einen Schlag hinter dem Führungsduo lauern in dem von Robert Trent Jones Junior designten Kurs im Enhance Ainting Golf Club die beiden chinesischen Lokalmatadore Chai Bowen (65-66) und Zhou Yanhan (62-69).
Der Innsbrucker Maximilian Steinlechner (69-71) schafft den Sprung ins Finalwochenende punktgenau.
Mit zwei Schlägen unter Par rangiert der 25-jährige Tiroler exakt auf der Cutlinie und kann mit Top-Leistungen am Wochenende in den zwei ausstehenden Runden wichtiges Preisgeld auf sein Jahreskonto spielen.
Die Top-Events der DP World Tour und der PGA Tour sind live bei Canal+ zu sehen.
Freitag, 24. April
14:45 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 2, Early Coverage
21:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 2 (Kommentar: Florian Bauer)
Samstag, 25. April
06:30 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 3, Early Coverage
08:00 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 3 (Kommentar: Michael Berger)
15:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 3, Early Coverage
20:30 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 3 (Kommentar: Florian Bauer)
Sonntag, 26. April
06:00 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 4, Early Coverage
08:00 Uhr: DP World Tour – Volvo China Open, Tag 4 (Kommentar: Michael Berger)
15:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 4, Early Coverage
20:00 Uhr: PGA Tour – Zurich Classic, Tag 4 (Kommentar: Florian Bauer)