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Endstand
1:1
0:1 , 1:0
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Real patzt gegen Betis erneut im Titelrennen

Durch den späten Ausgleichstreffer müssen die "Königlichen" den Traum vom Meistertitel vermutlich begraben.

Real patzt gegen Betis erneut im Titelrennen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Betis Sevilla und Real Madrid trennen sich am 33. Spieltag der spanischen LaLiga mit einem 1:1.

Nach der Gästeführung durch Vinicius Junior dominiert die Heimelf das Spielgeschehen, bevor Hector Bellerin in letzter Sekunde (90.+4) ausgleicht.

Für Madrid ist dieses späte Remis im Titelkampf der Saison 2025/26 ein herber Rückschlag.

Vini mit der Führung

Vor 60.000 Zuschauern im Estadio la Cartuja schlägt Real zunächst eiskalt zu. Obwohl die Andalusier das Zepter übernehmen und am Ende 53 Prozent Ballbesitz verbuchen, liegen die Gäste früh durch den Treffer von Vini Jr. in Front (17.).

Madrid setzt offensiv über den quirligen Kylian Mbappé immer wieder Akzente, verpasst bei insgesamt acht Torschüssen aber die Vorentscheidung.

Bellerin in der Nachspielzeit

Im zweiten Durchgang wendet sich das Blatt zusehends. Um das knappe Ergebnis abzusichern, bringt Real-Trainer Alvaro Arbeloa in der Schlussphase Eduardo Camavinga sowie ÖFB-Legionär David Alaba (ab 73. Minute) in die Partie.

Der erfahrene Österreicher soll die Defensive der Madrilenen im finalen Druckaufbau stabilisieren, doch das Drama nimmt in der Nachspielzeit seinen Lauf: Bellerin besorgt aus dem Nichts den viel umjubelten Ausgleich für Sevilla.

In der Tabelle liegen die "Königlichen" wieder acht Punkte hinter dem FC Barcelona.

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