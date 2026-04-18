Vikings holen ehemalige NFL-Hoffnung zurück

Florian Bierbaumer läuft ab der kommenden Saison wieder für die Vienna Vikings auf.

Wie die Wiener vermelden, kehrt der österreichische Tight End in die Bundeshauptstadt zurück, nachdem er zuletzt in der UFL für die Louisville Kings auflief.

"Ich bin extrem motiviert, wieder für die Vikings aufzulaufen. Die Erfahrungen in den USA waren unglaublich wertvoll, aber mein Fokus liegt jetzt voll auf Wien und unserem gemeinsamen Ziel", so Bierbaumer in einer Aussendung der Vikings.

Bei den Vikings trifft Bierbaumer mit dem ehemaligen NFL-Spieler Bernhard Seikovits (ehemals Arizona Cardinals) auf einen weiteren Tight End mit US-Erfahrung.

Kein Durchbruch in den USA

Bereits im Winter hatten die Vikings den Vertrag mit Bierbaumer bis 2026 verlängert. Eine Ausstiegsklausel ermöglichte Bierbaumer jedoch den Schritt in die USA – eine Chance, die er nach seinem Draft durch die Louisville Kings wahrnahm. Nach dem Roster Cut in der UFL ist der Ausnahmeathlet nun zurück in Wien und geht nun in seine fünfte Saison bei den Vikings.

Bierbaumer zählt in Europa seit Jahren zur absoluten Elite auf seiner Position. Die beeindruckende Vita des Steirers umfasst unter anderem den Gewinn der IFAF Europameisterschaft, mehrere All-Star-Team-Nominierungen sowie Teilnahmen an prestigeträchtigen Events wie dem NFL International Combine und dem NFL International Player Pathway Program.