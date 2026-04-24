Rams draften Quarterback! Das war Runde eins des NFL-Drafts 2026

Am Donnerstag (Ortszeit) ging in Pittsburgh die erste Runde des NFL-Drafts 2026 über die Bühne.

32 ehemalige College-Football-Spieler haben erfahren, für welche NFL-Teams sie künftig auflaufen dürfen - darunter zwei Quarterbacks.

Sechs NFL-Teams (Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars, Denver Broncos, Atlanta Falcons, Cincinnati Bengals, Green Bay Packers) waren aufgrund von Trades im Vorfeld ohne First-Round-Pick. Auch die San Francisco 49ers und Buffalo Bills pickten am Donnerstag nach Draft-Day-Trades keinen Spieler.

Bernhard Raimanns Colts tradeten ihren First-Round-Pick (#16) im Laufe der vergangenen Saison für Cornerback Sauce Gardner zu den New York Jets. Damit werden die Colts erst an Tag zwei ihre ersten Spieler picken dürfen.

Wir haben die erste Draft-Runde für euch zusammengefasst:

#1 - Las Vegas Raiders: Fernando Mendoza