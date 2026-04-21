Potapova, Anastasia POT
Kraus, Sinja KRA
Endstand
1:2
2:6 , 7:6 , 3:6
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Sieg im ÖTV-Duell! Sinja Kraus steht im Madrid-Hauptbewerb

Die 23-Jährige besiegt Anastasia Potapova in drei Sätzen und steht damit im Hauptbewerb des 1000er-Turniers.

Sieg im ÖTV-Duell! Sinja Kraus steht im Madrid-Hauptbewerb Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sinja Kraus überrascht im ÖTV-Duell und schafft den Einzug in den Hauptbewerb von Madrid!

Beim 1000er-WTA-Turnier auf Sand gewinnt die Wienerin in der finalen Qualirunde gegen Landsfrau Anastasia Potapova mit 6:2, 6:7 (5), 6:3.

Julia Grabher hat bereits den Einzug in die zweite Runde geschafft >>>

Schon zu Beginn kann Kraus die Neo-Österreicherin breaken, stellt nach einem weiteren Break sogar auf 3:0. Nachdem die 23-Jährige ihr Aufschlagspiel verliert, schlägt sie aber wieder zurück - und holt sich den ersten Satz-Sieg souverän.

Potapova kommt ran

Deutlich umkämpfter gestaltet sich Satz zwei: Sowohl Potapova als auch Kraus gelingen je zwei Breaks, womit es ins Tiebreak geht. Und auch da läuft es ausgeglichen, am Ende kann sich die 25-Jährige mit 7:5 im Tiebreak durchsetzen.

Im Kontrast zu den ersten beiden Sätzen, gibt es im dritten nur ein Break. Dieses gelingt Kraus schon bei der ersten Gelegenheit, womit sie auf 2:0 im Entscheidungssatz stellt. Danach läuft das Spiel nach der Reihe ab - womit Kraus gewinnt.

Im Live-Ranking springt Kraus damit wieder auf Platz 100. Potapova fällt auf Rang 62 zurück.

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