Julia Grabher zieht in die zweite Runde von Madrid ein!

Julia Grabher (WTA-107.) übersteht die erste Runde in Madrid!

In der ersten Runde des WTA-1000er-Turniers in Madrid gewinnt die Österreicherin mit 7:6 (3), 4:6, 6:0 gegen die Lokalmatadorin Paula Badosa (WTA-103.).

Schon der erste Satz ist dabei unglaublich umkämpft. Die ÖTV-Spielerin kassiert im zweiten Spiel das Break und liegt 0:2 hinten. Zwar holt sich Grabher ihr Break sofort wieder zurück. Doch nachdem Grabher erneut ein eigenes Aufschlagspiel verliert, entwickelt sich ein Break-Fest.

Bis zum 6:6 bringt nur die Österreicherin (zum 5:5) ihren Aufschlag durch. Es geht also in ein Tiebreak, das Grabher mit 7:3 für sich entscheidet.

Spanierin schlägt zurück

Badosa kann in einem intensiven zweiten Satz ausgleichen. Auch dieser wird von einigen Breaks geprägt, fünf sind es insgesamt. Das entscheidende Break spielt die Spanierin zum 5:4, im Anschluss holt sie sich den Satzsieg.

Doch danach kann sich Grabher wieder steigern. Sie bringt nicht nur ihre ersten beiden Aufschläge durch, sondern breakt Badosa auch noch zwei Mal. Die Vorarlbergerin führt 4:0, damit ist erstmals in diesem Match eine Spielerin mit zwei Breaks vorne.

Nach zweieinhalb Stunden gelingt Grabher die Vorentscheidung zum 5:0. Und auch beim Entscheidungsspiel hat sie keine Probleme - nach einem Fehler von Badosa gewinnt sie den dritten Satz mit 6:0.

Grabher trifft in Runde zwei am Donnerstag auf die Kanadierin Leylah Fernandez (WTA-25.).

"War wichtig, positiv zu bleiben"

Direkt nach dem Spiel erzählt Grabher, was für sie im dritten Satz entscheidend war: "Es war wichtig für mich, nach dem zweiten Satz positiv zu bleiben. Ich habe mich im dritten Satz dann besser und besser gefunden."

"Ich bin sehr glücklich, hier gegen eine so gute Spielerin zu spielen und weiterzukommen", meint die Österreicherin, der das Turnier in Madrid offenbar ganz gut gefällt: "Ich liebe es, hier zu spielen."