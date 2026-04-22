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Heute 20:30 Uhr
NEWS
Bundesliga heute: Sturm Graz - LASK
Spitzenspiel: Der Tabellenführer empfängt in Runde 28 der ADMIRAL Bundesliga den Verfolger aus Linz. LIVE-Infos:
Am 28. Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Sturm Graz und dem LASK (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
In der Meistergruppe kämpfen Tabellenführer Sturm (28 Punkte) und LASK (26 Punkte) direkt um die Meisterschaft. Das Duell am vergangenen Sonntag in Linz endete 1:1.
Die Grazer sind damit seit acht Spielen in der Liga ungeschlagen.