Am 28. Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Sturm Graz und dem LASK (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

In der Meistergruppe kämpfen Tabellenführer Sturm (28 Punkte) und LASK (26 Punkte) direkt um die Meisterschaft. Das Duell am vergangenen Sonntag in Linz endete 1:1.

Die Grazer sind damit seit acht Spielen in der Liga ungeschlagen.

LIVE-Ticker: