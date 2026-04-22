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Bundesliga heute: Sturm Graz - LASK

Spitzenspiel: Der Tabellenführer empfängt in Runde 28 der ADMIRAL Bundesliga den Verfolger aus Linz. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Sturm Graz - LASK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am 28. Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Sturm Graz und dem LASK (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

In der Meistergruppe kämpfen Tabellenführer Sturm (28 Punkte) und LASK (26 Punkte) direkt um die Meisterschaft. Das Duell am vergangenen Sonntag in Linz endete 1:1.

Die Grazer sind damit seit acht Spielen in der Liga ungeschlagen.

LIVE-Ticker:

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