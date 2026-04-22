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Deutscher Erfolgstrainer im Fokus von Real Madrid

Der 43-Jährige könnte im Sommer auf Alvaro Arbeloa folgen.

Deutscher Erfolgstrainer im Fokus von Real Madrid Foto: © getty
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Real Madrid steht vor einer titellosen Saison.

Die "Königlichen" mussten sowohl in der Copa del Rey als auch in der Champions League frühzeitig die Segel streichen und in der Liga liegt man mit einem Spiel mehr sechs Punkte hinter dem FC Barcelona.

Arbeloa vor Aus

Daher dürfte Real im Sommer den nächsten Trainerwechsel vollziehen. Für Alvaro Arbeloa, der erst im Winter von Xabi Alonso übernahm, soll laut "Sport Bild" im Sommer Schluss sein.

Als Nachfolger bringt das Magazin nun einen Trainer aus der deutschen Bundesliga in die Verlosung. Demnach sollen sich die Verantwortlichen der "Königlichen" mit Sebastian Hoeneß beschäftigen.

Die Madrilenen sollen Hoeneß sehr genau beobachten, einen konkreten Kontakt habe es jedoch noch nicht gegeben.

Formte Stuttgart zur Spitzenmannschaft

Aktuell hat der 43-Jährige beim VfB Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028. Eine Ausstiegsklausel soll nicht existieren, weshalb ein möglicher Wechsel von Hoeneß teuer werden könnte.

Der gebürtige Münchner hat den VfB im Frühling 2023 als 18. übernommen und zunächst vor dem Abstieg bewahrt. In der darauffolgenden Spielzeit wurden die Stuttgarter sensationell Vizemeister.

2024/25 konnte man den DFB-Pokal gewinnen und in der laufenden Saison ist Stuttgart als aktuell Vierter erneut auf Kurs Richtung Champions League.

Hoeneß bewegen Gerüchte "nicht so sehr"

Vor dem anstehenden DFB-Pokal-Hablfinale am Donnerstag gegen den SC Freiburg (20:45 Uhr im LIVE-Ticker) äußert sich Hoeneß nun selbst zu den Gerüchten.

"Das bewegt mich jetzt nicht so sehr", sagt der Deutsche. Gerüchte über seine Person seien für den Erfolgscoach sowieso Alltag.

"Same procedure as every year, würde ich sagen. Wir haben, glaube ich, diese Themen in der Endphase jetzt immer mal wieder gehabt. Und ich glaube, die Antworten waren immer relativ klar. Da habe ich keine Zweifel aufkommen lassen", so Hoeneß.

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