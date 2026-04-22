Liverpool hat wohl eine Trainerentscheidung getroffen

Arne Slot dürfte auch in der kommenden Saison Cheftrainer des FC Liverpool sein.

Laut einem Bericht von "Sky Sports" sollen die Verantwortlichen der "Reds" aufgrund der bevorstehenden Champions-League-Qualifikation mit dem Niederländer weitermachen wollen.

Trotz der anhaltenden Kritik an Slot aufgrund einiger enttäuschender Resultate in dieser Saison, soll der Trainer noch eine Chance bekommen. In seiner ersten Saison an der Mersey konnte Slot gleich die Meisterschaft gewinnen.

Nächster Umbruch steht bevor

Damit ist vorerst auch eine Rückkehr von Xabi Alonso an die Anfield Road vom Tisch. Der Spanier wurde nach seinem Aus bei Real Madrid immer wieder als möglicher Nachfolger von Slot gehandelt.

Beim 20-fachen englischen Meister stehen im Sommer dennoch einige Veränderungen an. Mit Andy Robertson und Mohamed Salah verlassen mit Ende der Saison zwei absolute Leistungsträger der vergangen Jahre den LFC.

Topkandidat als möglicher Nachfolger für Salah soll laut "Sky Sports" Leipzigs Yan Diomande sein. Auch auf anderen Positionen soll es weitere Verstärkungen geben.