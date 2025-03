Weg frei für Rodgers? Wilson unterschreibt in New York

Die New York Giants haben die Verpflichtung eines weiteren Quarterback bekannt gegeben.

Nur wenige Tage nachdem das Team aus dem "Big Apple" Jameis Winston geholt hat, wechselt nun auch Russell Wilson zu "Big Blue". Der einstige Super-Bowl-Champ unterschreibt bei den Giants einen Einjahresvertrag über 21 Millionen Dollar, 10,5 davon garantiert.

Seinen größten Erfolg hat der 36-Jährige ausgerechnet im MetLife Stadium, der Heimat der Giants, gefeiert, als man die Denver Broncos besiegt hat.

Damit nicht genug, könnte es nicht die letzte Verpflichtung eines Quarterbacks sein. Shedeur Sanders, seines Zeichens Signal-Caller in der NCAA bei den Colorado Buffaloes, gilt als heißer Kandidat, von den Giants an Nummer drei im NFL-Draft in knapp einem Monat gepickt zu werden.

NFL-Legende und Shedeurs Vater, Deion Sanders, unterstützt die Vorstellungen der Giants und drängt die Franchise, seinen Sohn an der Drei zu picken.

Pittsburgh Steelers: Weg frei für Rodgers

Doch sollte "The Big Blue Wrecking Crew" nicht ihren gewünschten Pick bekommen, hat man sich zumindest auf der Quarterback-Position abgesichert - ein Fiasko wie im letzten Jahr mit Daniel Jones soll definitiv vermieden werden.

Damit könnte bei den Steelers der Weg für Aaron Rodgers frei sein. Der 41-Jährige wird seit längerem mit Pittsburgh in Verbindung gebracht - nach dem Abgang von Wilson stehen die Chancen gut.

"A-Rod" soll in Verhandlungen mit den Steelers stehen, hat sich jedoch noch nicht dazu geäußert, ob er beabsichtigt, seine Karriere weiterzuführen. 2011 hat Rodgers mit den Green Bay Packers die Super Bowl gewonnen - gegen Ben Roethlisberger und die Pittsburgh Steelers.

Ebenfalls eine neue Franchise hat Stefon Diggs. Der Star-Receiver unterschreibt bei den New England Patriots einen Dreijahresvertrag über 69 Millionen Dollar.

