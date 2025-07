Novak Djokovic erreicht souverän die dritte Runde in Wimbledon und feiert seinen 99. Sieg beim Rasen-Klassiker.

Der 38-Jährige bezwingt am Donnerstag den britischen Publikumsliebling Dan Evans 6:3,6:2,6:0 und schafft damit auch einen Rekord. Er steht zum 19. Mal in der dritten Runde, öfter als jeder andere Tennisspieler in der Geschichte von Wimbledon.

Roger Federer war 18. Mal in Runde drei, der Schweizer hat mit acht Turniersiegen aber einen mehr als Djokovic.

"Das bedeutet, dass ich schon ziemlich lange spiele. 19-mal, das ist eine großartige Statistik", sagte der Serbe und scherzte: "So viele Jahre sind Alcaraz und Sinner wahrscheinlich alt."

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner (23) aus Italien und Titelverteidiger Carlos Alcaraz (22) aus Spanien sind die größten Konkurrenten auf seiner Jagd nach dem 25. Grand-Slam-Turniertitel.

Djokovic nun gegen Landsmann

Gegen Evans, der mit einer Wildcard ins Turnier gekommen war, hat Djokovic nur im ersten Satz leichte Mühe.

"Jeder wusste, dass es eine besondere Atmosphäre werden würde. Es ist nie einfach, gegen einen Briten in Großbritannien zu spielen", sagte er.

Djokovic, Finalist von 2023 und 2024, trifft nun auf seinen Landsmann Miomir Kecmanovic.

