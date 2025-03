Bernhard Raimann bekommt bei den Indianapolis Colts einen neuen Quarterback.

Wie NFL Insider Adam Schefter auf 'X' schreibt, hat die Franchise des Burgenländers mit Daniel Jones einen neuen 'Signal Caller' verpflichtet. Der ehemalige Giants-Quarterback erhält einen Einjahresvertrag, bei dem der 27-Jährige 14 Millionen Dollar verdienen soll.

In seiner sechsten Saison bei den Giants hat Jones im vergangenen Jahr nicht nur seinen Platz als QB1 verloren, sondern ist nach dem München-Spiel gegen die Carolina Panthers sogar nur mehr vierter Quarterback bei der Franchise aus New York gewesen.

So bittet Jones um eine Entlassung und kommt anschließend bei den Minnesota Vikings unter, wo er jedoch nicht zum Einsatz gekommen ist.

Jones ist hohen Erwartungen bei Giants nicht gerecht geworden

Jones ist 2019 an sechster Stelle (1. Runde) von den New York Giants als große Versprechung für die Zukunft gedraftet worden. Den hohen Erwartungen ist er praktisch nur in seinem letzten Jahr seines Rookie-Vertrages (2022) gerecht geworden, wo er für 3205 Yards und 15 Touchdowns bei einem QB-Rating von 92.5 geworfen hat.

Diese Saison beschert ihm einen Vierjahresvertrag über 160 Millionen Dollar, davon 92 Millionen garantiert. Doch an die Leistungen aus diesem Jahr sollte Jones nicht mehr herankommen.

Bei den Colts bekommt der 27-Jährige nun die Chance, sich mit Anthony Richardson um die Starting-Position zu matchen.