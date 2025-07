Stark! Ofner kämpft sich in Wimbledon in die dritte Runde

Sebastian Ofner zieht beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in die dritte Runde ein!

Der Steirer bezwingt den an Position 13 gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul (ATP-13) in der zweiten Runde des Rasen-Klassikers mit 1:6, 7:5, 6:4, 7:5.

Zuletzt hatte er es 2017 sensationell in die dritte Runde Wimbledons geschafft.

Holpriger Beginn

Im ersten Satz ist der Steirer so gut wie chancenlos, kann lediglich ein Game für sich entscheiden - 1:6 aus Sicht des Österreichers. Daraufhin findet Ofner aber besser ins Spiel, es entwickelt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Akteuren.

Beim Stand von 5:5 gelingt dem 29-Jährigen dann ein kleiner Durchbruch, er breakt den US-Amerikaner zum 6:5. Das darauffolgende eigene Aufschlaggame ist ebenfalls sehr umkämpft, Ofner geht mit 0:30 in Rückstand. Er behält aber die Nerven, dreht auf 40:30 und verwertet den Satzball zum 1:1-Satzausgleich!

In dritten Satz kann Ofner den Schwung mitnehmen, erarbeitet sich mit einem Break einen Vorteil und führt mit 4:2. Beinahe gelingt ihm ein weiteres Break zum 5:2, Paul kann seinen Aufschlag aber noch knapp behaupten. "Ofi" nimmt dem US-Amerikaner in diesem Satz keinen weiteren Service ab, dreht die Partie aber souverän mit seinem eigenen: 6:4 und 2:1 in Sätzen für den Österreicher.

Auch der vierte Satz ist umkämpft, doch beim Stand von 5:5 gelingt Ofner abermals ein Break. So spielt er den Sieg bei eigenem Aufschlag souverän heim und steht erstmals seit acht Jahren wieder in der dritten Runde von Wimbledon.

