Erler und Miedler meistern Doppel-Auftakthürde in Wimbledon

Erfolgreicher Auftakt für Alexander Erler und Lucas Miedler im Doppelbewerb des Rasenklassikers von Wimbledon.

Die ÖTV-Asse gewinnen ihre Auftaktpartien und stehen in der zweiten Runde. Miedler, mit Doppelpartner Francisco Cabral (POR) am Start, bezwingt das britisch-amerikanische Duo bestehend aus Jamie Murray und Rajeev Ram in zwei Sätzen mit 7:6 (12), 6:3.

Zu Beginn gestaltet sich die Partie offen, weshalb es im ersten Satz in ein entscheidendes Tiebreak geht. In diesem geht es ebenfalls eng her, am Ende behalten Miedler/Cabral allerdings mit 12:10 die Oberhand.

Davon beflügelt startet die österreichisch-portugiesische Paarung solide in den zweiten Satz und kann sich im vierten Game ein entscheidendes Break zum 3:1 sichern.

Danach lässt das ÖTV-Ass mit seinem Partner nichts mehr anbrennen und bringt das Match nach Hause. In Runde zwei wartet nun das tschechische Duo Nouza/Rikl.

Erler/Frantzen ebenfalls weiter

Ebenfalls in ein Tiebreak müssen Alexander Erler und Doppelpartner Constantin Frantzen (GER). Die beiden setzen sich gegen Brooksby/Walton (USA/AUS) mit 7:6 (5), 6:4 durch und jubeln ebenfalls über den Zweitrunden-Einzug.

Nach dem im Tiebreak gewonnenen ersten Satz geht der zweite Durchgang ebenso umkämpft weiter, wobei sich insbesondere das zweite Game zu einem regelrechten Schlagabtausch mit besserem Ende für Erler/Frantzen entwickelt.

Angespornt davon sichern sich die beiden im nächsten Game prompt ein Break und können das Match am Ende für sich entscheiden. In Runde zwei geht es für Erler/Frantzen gegen die Sieger aus Doumbia/Reboul (FRA) gegen Bergs/Diallo (BEL/CAN).

Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs