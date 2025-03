Die Seattle Seahawks haben den Nachfolger des zu den Pittsburgh Steelers abgewanderten Wide Receivers DK Metcalf gefunden.

Die Franchise aus der NFC West vermeldet, dass Cooper Kupp neuer Passempfänger beim Super-Bowl-Sieger von 2013 wird. Der 31-Jährige unterschreibt laut "ESPN" einen Dreijahresvertrag, der auf 45 Millionen US-Dollar dotiert ist.

Für Kupp ist es zugleich eine Heimkehr, der Super-Bowl-LVI-Gewinner wurde im Bundesstaat Washington geboren. Er erblickte in Yakima das Licht der Welt und besuchte dort nicht nur die örtliche Highschool, sondern auch das College und spielte vier Jahre lang für Eastern Washington.

Aufgrund seiner gezeigten Leistungen wählten ihn die Los Angeles Rams im NFL Draft in der dritten Runde an der 69. Stelle aus. Für die Kalifornier lief Kupp bis zuletzt auf und holte zu diversen Erfolgen wie der "Triple Crown" (Führender in den Kategorien Receptions, Receiving Yards und Receiving Touchdowns) aus.

Hopkins offiziell ein Ravens-Spieler

Ebenfalls offiziell ist der Wechsel von DeAndre Hopkins. Der Wide Receiver verlässt die Kansas City Chiefs und heuert bei den Baltimore Ravens an.

Das gibt die Franchise aus der AFC North bekannt, wobei der 32-jährige fünffache Pro-Bowl-Teilnehmer nach Informationen der "AP" einen Einjahresvertrag unterschreibt.

Hopkins stieß 2013 als Erstrunden-Pick (Stelle 27) in die NFL und spielte in seiner Karriere für die Houston Texans, Arizona Cardinals, Tennessee Titans und zuletzt unter Patrick Mahomes.