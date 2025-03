Garrett als bestbezahlter Nicht-Quarterback der NFL abgelöst

Die Cincinnati Bengals haben es geschafft, gleich beide ihrer Top-Receiver langfristig zu binden.

Wie Ja'Marr Chase und Tee Higgins gegenüber "Fox" erklären, wurden sie von Cincinnati mit neuen Top-Verträgen ausgestattet.

Das betrifft vor allem Chase, der nun der bestbezahlte Nicht-Quarterback der NFL-Geschichte ist. Der 25-Jährige verlängert für vier Jahre. In diesem Zeitraum kassiert er 161 Millionen US-Dollar (davon 112 Mio. garantiert).

Mit einem Jahres-Durchschnitt von 40,25 Millionen US-Dollar löst Chase damit auch Myles Garrett ab. Der Edge Rusher der Cleveland Browns verlängerte erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag und erhält 40 Mio. US-Dollar im Jahr.

Chase wurde 2021 in der ersten Runde von den Bengals gedraftet und ist seit seinem ersten Jahr einer der besten Receiver der Liga. Vergangene Saison führte er alle NFL-Receiver in Yards, Touchdowns und Catches an.

Auch Higgins kassiert über 100 Millionen Dollar

Tee Higgins bekommt von den Bangals ebenfalls einen Vierjahresvertrag. Der 26-Jährige unterschreibt einen Kontrakt, der ihm bis zu 115 Millionen US-Dollar einbringen kann. Die ersten zwei Jahre seines Deals sind garantiert.

Higgins wurde 2020 in der zweiten Runde von den Bengals gedraftet. Vergangene Saison verpasste er einige Spiele verletzt, war mit 911 Receiving Yards aber dennoch knapp an der 1000-Yard-Marke dran.

