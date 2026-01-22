NEWS

NFL gibt MVP-Kandidaten bekannt

Auch heuer wird von der NFL der Most Valuable Player ausgezeichnet. Neben Vorjahressieger Josh Allen stehen vier weitere Athleten zur Wahl.

NFL gibt MVP-Kandidaten bekannt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
In den USA werden am Donnerstag nicht nur die Oscar-Anwärter bekanntgegeben, sondern auch die MVP-Kandidaten der NFL.

Zu diesen zählen neben dem letztjährigen MVP Josh Allen (Buffalo Bills) auch Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars), Drake Maye (New England Patriots), Christian McCaffrey (San Francisco 49ers) sowie Matthew Stafford (Los Angeles Rams).

Somit ist McCaffrey der einzige Nicht-Quarterback, der noch eine Chance auf diese Trophäe hat.

Der Sieger wird vor dem Super Bowl am 5. Februar bekanntgegeben.

