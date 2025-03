Rekord-Vertrag! NFL-Star verlängert bei den Raiders

Die Las Vegas Raiders statten Defensive End Maxx Crosby mit einem Monster-Vertrag aus!

Der 27-Jährige hat einen Vertrag über mehrere Jahre unterschrieben, Medienberichten zufolge soll es sich um einen Drei-Jahres-Vertrag handeln. Wie Ian Rapoport und Tom Pelissero berichten, soll es das Volumen des Vertrags in sich haben.

Das neue Arbeitspapier soll Crosby zum bestbezahlten NFL-Spieler der Geschichte machen, der nicht auf der Quarterback-Position spielt. Der Deal soll ein Gesamtvolumen von 106,5 Millionen US-Dollar haben, davon 91,5 Millionen US-Dollar garantiert sein.

Crosby wurde 2019 in der vierten Runde des Drafts von den Raiders an 106. Stelle gepicked. 2024 wurde er zum vierten Mal in Folge für den Pro Bowl nominiert.

