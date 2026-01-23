NEWS

Doping! Kroatische Tennis-Spielerin Fett gesperrt

Gleich drei verbotene Substanzen wurden im Rahmen des Billie-Jean-King-Cups bei der ehemaligen Nummer 97 der Welt nachgewiesen. Nun setzt es Konsequenzen.

Wegen eines positiven Dopingbefunds ist die kroatische Tennisspielerin Jana Fett (29) vorläufig gesperrt.

Bei einer Probe, die im November beim Billie Jean King Cup in Kroatien abgegeben wurde, seien drei verbotene Substanzen entdeckt worden, teilte die zuständige Tennis Integrity Agency am Freitag mit.

Die B-Probe habe das Ergebnis bestätigt. Fett kann gegen die Sperre, die seit dem 22. Dezember 2025 in Kraft ist, Berufung einlegen, hat dies aber bisher nicht getan.

Fetts bisher beste Platzierung in der Weltrangliste war Position 97, die sie im Oktober 2017 erreichte. Im Moment belegt sie Rang 189.

Tennis Jana Fett Großbritannien Billie Jean King Doping Dopingsperre Sperre Sport-Mix WTA