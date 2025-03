Seit Montag dürfen NFL-Teams offiziell mit Free Agents verhandeln - dementsprechend gingen in den vergangenen Stunden mehrere Deals über die Bühne.

Auch die Indianapolis Colts, der Verein von Österreichs NFL-Aushängeschild Bernhard Raimann, war bereits aktiv.

So wurde mit Charvarius Ward ein neuer Cornerback verpflichtet. Der 28-Jährige war die vergangenen drei Spielzeiten bei den San Francisco 49ers aktiv. Davor spielte er vier Jahre für die Kansas City Chiefs, mit denen er auch eine Super Bowl gewann.

Ward unterschreibt in Indianapolis für drei Jahre. In dieser Zeit kann er bis zu 60 Millionen US-Dollar verdienen, davon sind 35 Millionen garantiert.

Doch das ist nicht alles: Mit Camryn Bynum haben die Colts für einen weiteren Neuzugang für die Secondary viel Geld in die Hand genommen. Der 26-jährige Safety kommt von den Minnesota Vikings und unterzeichnet einen Vierjahresvertrag für insgesamt 60 Millionen US-Dollar.

Sam Darnold nach Seattle

Die Seattle Seahawks haben ihren Quarterback für die kommenden Jahre gefunden. Sam Darnold, der in der vergangenen Saison die gesamte NFL überraschte und die Minnesota Vikings in die Playoffs führte, wird von Seattle mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet, der ihm insgesamt 100,5 Millionen US-Dollar (55 Millionen garantiert) einbringt.

Zuvor tradeten die Seahawks ihren bisherigen Quarterback Geno Smith zu den Las Vegas Raiders.

Auch Justin Fields hat einen neuen Verein. Der 26-jährige Quarterback, der 2021 von den Chicago Bears in der ersten Runde gedraftet wurde und die vergangene Saison in Pittsburgh verbrachte, unterschreibt bei den New York Jets. Fields unterzeichnet einen Vertrag für zwei Jahre und verdient 40 Millionen US-Dollar (30 Millionen garantiert).

Commanders traden für Pro Bowler

Die Washington Commanders basteln weiter intensiv an ihrem Roster. Dafür nahm man diese Woche auch Draft-Picks in die Hand. Left Tackle Laremy Tunsil kommt von den Houston Texans.

Houston erhält einen 2025 Dritt- und Siebtrunden-Pick und einen 2026 Zweit- und Viertrunden-Pick. Im Gegenzug schickt man den fünffachen Pro Bowler und einen 2025 Viertrunden-Pick nach Washington.

