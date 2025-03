Nach Rodgers: New York Jets entlassen auch Star-Receiver

Die New York Jets trennen sich wenig überraschend von Wide Receiver Davante Adams.

Wie NFL-Insider Adam Schefter berichtet, wird nach Aaron Rodgers auch dessen Lieblings-Passempfänger entlassen. Adams war erst während der abgelaufenen Saison von den Las Vegas Raiders nach New York getradet worden, kam jedoch wie die gesamte Offense nie wirklich in Schwung.

Da dem 32-Jährigen kein garantiertes Gehalt mehr ausgezahlt werden muss, schaffen die Jets 29,9 Millionen US-Dollar an Cap Space für die kommende Saison, wodurch sich der gesamte Gehaltsspielraum mehr als verdoppelt. Den Rebuild kann die Franchise somit bereits mit einem oder mehreren Moves in der Free Agency einläuten.

Wohin es Adams zieht, ist noch nicht klar. Gerüchten zufolge könnte der Receiver zusammen mit seinem Kumpel Rodgers bei den Los Angeles Rams anheuern.

Einer der spannendsten Kandidaten für die anstehende Free Agency ist unterdessen bereits vom Markt: Die Cincinnati Bengals versehen Tee Higgins wie in der Vorsaison mit dem Franchise Tag.

Diese Option ermöglicht es jedem Team einmal pro Jahr, einen Spieler mit auslaufendem Vertrag für eine weitere Saison an sich zu binden. Higgins darf sich somit auf ein garantiertes Gehalt in Höhe von 26,2 Millionen US-Dollar freuen.

