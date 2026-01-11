Nächster NFL-Playoff-Krimi! Buffalo eliminiert Jacksonville

Doch auch Buffalos Defense macht einen guten Job und verhindert einen weiteren Touchdown.

Jacksonville wird neun Yards vor der gegnerischen Endzone in einen vierten Versuch gezwungen. Jaguars-Head-Coach Liam Coen entscheidet sich dafür, diesen auszuspielen. Lawrence versucht die nötigen Yards mit einem Lauf zu erobern, wird jedoch von Thompson zu Boden gerungen.

Zunächst signalisieren die Referees, dass Jacksonville einen First Down erhält, eine erfolgreiche Challenge von Bills-Head-Coach Sean McDermott hat jedoch zur Folge, dass Buffalo den Ball zurückgewinnt.

Allen orchestriert daraufhin einen 92-Yard-Drive, der zehn Plays beinhaltet und in einem Touchdown endet. Abgeschlossen wird der Drive von Allen höchstpersönlich, der sich mit dem Ball in den Händen mit Wucht über die Goal-Line drückt.

Es ist allerdings ein schmerzhaftes Play. Allen steht mit sichtbaren Schmerzen auf, hält sich unter anderem das linke Knie. Kurz davor verletzt er sich auch noch seine Wurfhand am Helm seines Mitspielers.