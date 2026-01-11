Nächster NFL-Playoff-Krimi! Buffalo eliminiert Jacksonville

SO LIEF DAS SPIEL:
Das Spiel beginnt zunächst mit einem schnellen "Three and Out" für die Jaguars. Josh Allen hält seine Offense im ersten Drive zwar etwas länger am Feld, letztlich muss aber auch Buffalo gleich mal punten.
Das erste Big Play des Tages macht dann aber die Bills-Defense. Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence übersieht Shaq Thompson, der Bills-Linebacker fängt den Ball an der Mittellinie ab und trägt ihn bis an die 33-Yard-Linie der gegnerischen Hälfte.
First turnover of the game: Shaq Thompson picks off Lawrence!
Allerdings verhindert Jacksonvilles Defense Schlimmeres und hält die Bills bei einem Field Goal. Matt Prater tritt an und verwandelt den 50-Yarder - 3:0 für Buffalo.
Beim letzten Play der Bills-Offense bekommt Josh Allen einige Schläge auf den Kopf ab, er wird für eine Gehirnerschütterung untersucht, kann jedoch weiterspielen.
Nachdem das erste Viertel zu Ende geht, gibt es dann auch den ersten Touchdown des Spiels: Das Laufspiel der Jaguars fängt richtig an, Feuer zu fangen. Nach drei Läufen über 13 Yards steht Jacksonville an der Goal-Line. Dort findet Lawrence seinen Receiver Brian Thomas Jr. für einen Passing-Touchdown.
7:3 für Jacksonville.
BTJ TD! @Jaguars take the lead.
Gleich danach der nächste Nackenschlag für Buffalo!
Ray Davis fumblet den Kickoff-Return an der 35-Yard-Linie. Devin Lloyd schmeißt sich auf den Ball und Jacksonville findet sich auf Anhieb erneut in Scoring-Range wieder.
FUMBLE ON THE KICK RETURN. JAGS BALL.
Doch auch Buffalos Defense macht einen guten Job und verhindert einen weiteren Touchdown.
Jacksonville wird neun Yards vor der gegnerischen Endzone in einen vierten Versuch gezwungen. Jaguars-Head-Coach Liam Coen entscheidet sich dafür, diesen auszuspielen. Lawrence versucht die nötigen Yards mit einem Lauf zu erobern, wird jedoch von Thompson zu Boden gerungen.
Zunächst signalisieren die Referees, dass Jacksonville einen First Down erhält, eine erfolgreiche Challenge von Bills-Head-Coach Sean McDermott hat jedoch zur Folge, dass Buffalo den Ball zurückgewinnt.
Allen orchestriert daraufhin einen 92-Yard-Drive, der zehn Plays beinhaltet und in einem Touchdown endet. Abgeschlossen wird der Drive von Allen höchstpersönlich, der sich mit dem Ball in den Händen mit Wucht über die Goal-Line drückt.
Es ist allerdings ein schmerzhaftes Play. Allen steht mit sichtbaren Schmerzen auf, hält sich unter anderem das linke Knie. Kurz davor verletzt er sich auch noch seine Wurfhand am Helm seines Mitspielers.
Josh Allen powers in for 6!
Weitere Punkte kommen in der ersten Halbzeit nicht mehr dazu. Der anschließende Drive von Jacksonville endet in einem Punt, selbes gilt für den darauffolgenden Drive von Buffalo.
Die Jaguars sind allerdings nochmal richtig knapp dran, das Spiel in den letzten Sekunden des zweiten Viertels auszugleichen. Lawrence startet den Drive aus der eigenen Endzone und führt sein Team binnen einer Minute bis an die 36-Yard-Linie der gegnerischen Hälfte.
Mit einer Sekunde auf der Uhr tritt Jaguars-Kicker Cam Little zum 54-Yard-Field-Goal an, setzt seinen Versuch jedoch links am Pfosten vorbei.
Halbzeitstand: 10:7 für Buffalo.
The Jaguars field goal is NO GOOD.
Bills lead at the half.
Die zweite Halbzeit startet zunächst mit drei Punkten für die Buffalo Bills. Allen bringt seine Offense bis an die gegnerische 29-Yard-Linie. Letztlich muss Bills-Kicker Prater aufs Feld und verwandelt seinen 47-Yard-Versuch trocken - 13:7 für Buffalo.
Auch die Jaguars-Offense marschiert mit ihrem ersten Drive des dritten Viertels auf Anhieb in Field-Goal-Range, wird allerdings an der gegnerischen 25-Yard-Linie gestoppt. Dieses Mal gelingt Littles Kick und Jacksonville verkürzt auf 10:13.
Nachdem Allen daraufhin nach nur drei Plays gestoppt wird, erhält Jacksonville den Ball zurück - und dreht das Spiel.
Die Jaguars benötigen elf Plays und 6:03 Minuten, abgeschlossen wird der Drive mit einem 6-Yard-Touchdown-Pass von Lawrence zu Parker Washington - damit führt Jacksonville zu Beginn des vierten Viertels (12:55 Minuten noch zu spielen) mit 17:13.
Parker Washington gives the Jaguars the lead!
Die Antwort der Bills lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Im folgenden Drive lässt auch Buffalo seinen ersten Touchdown der zweiten Halbzeit folgen.
Dabei werden die Bills zwischenzeitlich sogar in einen vierten Versuch gedrängt. Ein erfolgreicher Josh-Allen-Sneak an der gegnerischen 19-Yard-Linie sorgt allerdings dafür, dass der Drive am Leben bleibt.
Gleich der nächste Spielzug ist ein Pass in die Endzone: Allen findet Dalton Kincaid, der Buffalo mit seinem 15-Yard-Catch wieder mit 20:17 in Führung bringt. 8:56 Minuten noch zu spielen.
Allen. Kincaid. Bills retake a 3-point lead!
Es geht danach munter weiter. Touchdown folgt auf Touchdown. Denn auch Jacksonville reißt die Führung im nächsten Drive sofort wieder an sich.
Lawrence benötigt etwas weniger als fünf Minuten, um mit seiner Offense den nächsten Touchdown aufs Bord zu bringen. Am Ende ist es Trevis Etienne, der einen 14-Yard-Pass von Lawrence fängt und die Jaguars damit mit 24:20 in Front bringt.
4:03 Minuten noch zu spielen im letzten Viertel.
Lawrence to Etienne! ANOTHER lead change in this game!
Josh Allen startet seinen letzten Drive von der eigenen 34-Yard-Linie. Das größte Junk-Play erfolgt kurz vor der Two-Minute-Warning, als Allen Receiver Brandin Cooks für einen 36-Yard-Raumgewinn findet.
Bei 1:10 Minuten noch zu spielen, kommt es an der 11-Yard-Linie zu einem vierten Versuch, abermals wuchtet sich Allen mit dem Ball in Händen über die Linie. Kurz darauf ist auch der Touchdown da: Wieder ist es Allen, der sich von seinen Mitspielern über die Goal-Line drücken lässt.
27:24 für Buffalo. 1:02 Minuten noch auf der Uhr.
BILLS TAKE THE LEAD WITH 1:04 LEFT.
Mehr als ein Spielzug bleibt Jacksonville aber nicht mehr. Lawrence hat eine Minute, um dem Spiel die nächste Wendung zu geben, stattdessen wirft er gleich mit seinem ersten Play eine Interception.
Tre'Davious Whites starke Deckung gegen Jakobi Meyers führt dazu, dass der Ball in die Luft springt. Cole Bishop steht richtig und beendet die Partie mit seiner Interception.
CHECKMATE BISHOP.
BILLS SEAL THE WIN ON THE INTERCEPTION.
DAS BEDEUTET ES FÜR BEIDE TEAMS:
Die Buffalo Bills halten ihren Traum vom ersten Super-Bowl-Titel ihrer Franchise-Geschichte am Leben. In einer Saison, in der weder die Kansas City Chiefs noch die Baltimore Ravens in den Playoffs vertreten sind, sind viele Augen auf Josh Allens Buffalo Bills gerichtet.
Der MVP der Vorsaison hat auch in Jacksonville seine Muskeln spielen lassen, teilweise sogar seinen Körper aufs Spiel gesetzt, um diesen Sieg zu erzwingen. Es war tatsächlich der erste Auswärtssieg in den Playoffs in Allens Karriere.
In den vergangenen Jahren war Buffalo auch nicht so oft auswärts gefordert, da man stets die AFC East für sich entscheiden konnte. Den Luxus von Playoff-Heimspielen hat man in dieser Saison nicht. Auch nicht in der Divisional Round. Welches Teams dort als Gegner wartet, wird sich erst entscheiden. Gewinnt New England (#2) gegen die Los Angeles Chargers (#7), muss Buffalo zu den topgesetzten Denver Broncos (#1). Bei einer New-England-Niederlage, treffen die Bills auswärts auf den Sieger der Partie Pittsburgh Steelers (#4) gegen Houston Texans (#5).
Für Jaguars endet hingegen eine Saison, die trotz der Niederlage in der ersten Playoff-Runde als Erfolg bezeichnet werden darf. Gleich im ersten Jahr von Liam Coen als Head Coach der Jaguars konnte man die AFC South gewinnen. Die Regular Season beendete man sogar mit acht Siegen in Folgen.
Auch Trevor Lawrence hat vor allem in der zweiten Saisonhälfte gezeigt, dass er im richtigen System durchaus in der Lage ist, wie einer der besten Quarterbacks der NFL auszusehen. Ein guter "Building Block" für die kommende Saison.
JACKSONVILLE JAGUARS:
Name
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Trevor Lawrence
207 (3 TDs, 2 INT)
31
Travis Etienne
67
49 (1 TD)
Bhayshul Tuten
51
LeQuint Allen
3
9
Parker Washington
2
107 (1 TD)
Brian Thomas
21 (1 TD)
Brenton Strange
9
BUFFALO BILLS:
Name
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Josh Allen
273 (1 TD)
33 (2 TDs)
James Cook
46
5
Khalil Shakir
82
Brandin Cooks
58
Keon Coleman
36
Dawson Knox
30
Dalton Kincaid
28 (1 TD)
Tyrell Shavers
14
Gabe Davis
14
Frank Gore
6