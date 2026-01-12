NFL-Playoffs: Der Spielplan für die Divisional-Round
Sieben der acht Teams, die in der zweiten Runde der NFL-Playoffs stehen, sind bereits fix.
Noch sind nicht alle Spiele der Wildcard-Round der NFL-Playoffs gespielt, die NFL hat aber bereits zum Teil die Termine für die kommende Divisional-Round bekanntgegeben.
Sieben der acht Teams, die die Divisional-Round bestreiten werden, stehen bereits fest. Einzig das Duell zwischen den Pittsburgh Steelers und den Houston Texans (Dienstag, ab 2:15 Uhr im LIVE-Ticker) ist noch ausständig.
Der Spielplan für die Divisional Round
Samstag (22:30 Uhr) oder Sonntag (2:00 Uhr):
AFC: Denver Broncos (#1) - Buffalo Bills (#6)
NFC: Seattle Seahawks (#1) - San Francisco 49ers (#6)
Sonntag (19:00 Uhr) oder Sonntag (22:30 Uhr):
NFC: Chicago Bears (#2) - Los Angeles Rams (#5)
AFC: New England Patriots (#2) - Pittsburgh Steelers (#4) oder Houston Texans (#5)
Welche Duelle zu welcher genauen Uhrzeit stattfinden, wird die NFL erst bekanntgeben.