NFL-Playoffs: Der Spielplan für die Divisional-Round

Noch sind nicht alle Spiele der Wildcard-Round der NFL-Playoffs gespielt, die NFL hat aber bereits zum Teil die Termine für die kommende Divisional-Round bekanntgegeben.

Sieben der acht Teams, die die Divisional-Round bestreiten werden, stehen bereits fest. Einzig das Duell zwischen den Pittsburgh Steelers und den Houston Texans (Dienstag, ab 2:15 Uhr im LIVE-Ticker) ist noch ausständig.

Der Spielplan für die Divisional Round

Samstag (22:30 Uhr) oder Sonntag (2:00 Uhr):

AFC: Denver Broncos (#1) - Buffalo Bills (#6)

NFC: Seattle Seahawks (#1) - San Francisco 49ers (#6)

Sonntag (19:00 Uhr) oder Sonntag (22:30 Uhr):

NFC: Chicago Bears (#2) - Los Angeles Rams (#5)

AFC: New England Patriots (#2) - Pittsburgh Steelers (#4) oder Houston Texans (#5)

Welche Duelle zu welcher genauen Uhrzeit stattfinden, wird die NFL erst bekanntgeben.