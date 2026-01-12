Patriots gewinnen erstes NFL-Playoff-Spiel seit sieben Jahren

SO LIEF DAS SPIEL:
Das Spiel startet zunächst etwas langsam mit Punts auf beiden Seiten.
Im zweiten Drive der Patriots jedoch das erste große Big-Play: Drake Mayes Pass wird von Teair Tart abgefälscht, Daiyan Henley sagt "Danke" und interceptet den Ball kurz vor der gegnerischen Endzone, genauer gesagt an der 10-Yard-Linie.
TIPPED AND INTERCEPTED BY DAIYAN HENLEY— NFL (@NFL) January 12, 2026
Die Patriots-Defense bessert den Fehler der Offense jedoch sofort aus.
Die Chargers stehen zwar an der Türschwelle zur Endzone, schaffen es aber nicht, die Linie zu überqueren. Justin Herbert probiert es ein paar Mal auf eigene Faust mit einem Lauf, scheitert jedoch. New Englands Abwehr erzwingt letztlich an der eigenen 2-Yard-Linie einen Turnover on Downs.
Es bleibt beim 0:0.
Turnover on downs!— NFL (@NFL) January 12, 2026
Now it's the @Patriots defense making an impact 😤
Ein gewaltiger 48-Yard-Raumgewinn von Patriots-Running-Back Rhamondre Stevenson eröffnet den nächsten Drive der Patriots, die schnell in die gegnerische Spielhälfte finden. Dort angekommen, probiert man unter anderem einen Trickspielzug-Pass von Efton Chism zu Drake Maye, der Versuch scheitert jedoch.
Zwar schafft es New England bis zur gegnerischen 5-Yard-Linie, am Ende muss man sich aber mit einem Field Goal zufriedengeben. Andreas Borregales' Kick bringt die ersten Punkte des Spiels.
3:0 für New England, 13:32 Minuten im zweiten Viertel auf der Uhr.
Die Chargers lassen daraufhin einen Drive folgen, der 6:40 Minuten andauert und ebenfalls mit drei Punkten abgeschlossen wird. Abermals steht Justin Herbert an New Englands Goal-Line, schafft es aber nicht, den Ball in die Endzone zu befördern - somit rückt Chargers-Kicker Cameron Dicker aus und gleicht das Spiel auf 3:3 aus.
6:52 Minuten sind zu diesem Zeitpunkt im zweiten Viertel noch zu spielen.
Der folgende Patriots-Drive endet in einem Punt. Die Chargers müssen ihren darauffolgenden Drive kurz vor ihrer eigenen Endzone starten, schaffen jedoch einige wichtige First Downs. Letztlich müssen aber auch die Chargers punten - nämlich weil Milton Williams und K'Lavon Chaisson zwei Sacks hintereinander gelingen.
New England hat noch 29 Sekunden auf der Uhr, als man den Ball zurückbekommt, ein 37-Yard-Scramble von Drake Maye bringt die Patriots allerdings nochmal in Field-Goal-Range.
Ein 35-Yard-Field-Goal von Borregales verschafft den Patriots die knappe Halbzeit-Führung. 6:3.
Drake Maye running!— NFL (@NFL) January 12, 2026
Die zweite Halbzeit startet mit einem "Three and Out" der Chargers. Auf der anderen Seite orchestriert Maye einen Drive, der zehn Plays und 5:18 Minuten dauert, letztlich aber keine Punkte bringt.
New England steht bereits an der 18-Yard-Linie der Chargers, als Odafe Oweh um die Ecke biegt und dem Patriots-Quarterback den Ball aus der Hand schlägt. Da'Shawn Hand steht genau richtig, stürzt sich auf den Fumble und sichert seiner Mannschaft damit den Turnover.
Odafe Oweh knocks it loose!— NFL (@NFL) January 12, 2026
Da'Shawn Hand recovers!
Chargers ball ⚡️
Die Chargers-Offense bleibt allerdings auch im nächsten Drive kaltgestellt und muss schon nach vier Spielzügen wieder punten. Etwas besser macht es die Offense der Patriots: Nach einem 42-Yard-Pass von Maye zu Kayshon Boutte befindet sich New England abermals in Field-Goal-Range. Jedoch schafft man es neuerlich nicht, den Ball in die Endzone zu befördern.
Borregales rückt wieder aus und erzielt mit seinem 39-Yard-Field-Goal weitere drei Punkte. 9:3 für New England.
Los Angeles hat zum Start des nächsten Drives etwas Glück, nachdem Herbert den Ball nach einem Marcus-Jones-Strip-Sack verliert, mit Kimani Vidal recovert jedoch Herberts Teamkollege, weshalb die Chargers im Ballbesitz bleiben.
Just how they drew it up 😅— NFL (@NFL) January 12, 2026
Lange bleibt das jedoch nicht der Fall. Die Chargers werden kurz vor der Mittellinie gestoppt und müssen abermals punten. Zum fünften Mal in diesem Spiel.
Die Bestrafung für die Untätigkeit folgt auf den Fuß: Drake Maye marschiert mit seiner Offense 80 Yards das Feld hinunter und sorgt tatsächlich für den ersten Touchdown des Spiels. Hunter Henry fängt einen 28-Yard-Pass seines Quarterbacks und baut New Englands Führung auf 16:3 aus.
9:45 Minuten sind in diesem Moment im letzten Viertel noch auf der Uhr.
HUNTER HENRY MAKES IT A TWO-SCORE GAME— NFL (@NFL) January 12, 2026
Nur wenige Plays später der nächste Rückschlag für Los Angeles: Herbert überquert mit seiner Offense die Mittellinie, als K'Lavon Chaisson den Chargers-Quarterback mit Hilfe seiner Mitspieler zu Boden ringt und dabei auch noch der Ball rausgeschlagen wird.
Nicht nur bleibt Herbert einige Momente sichtlich angeschlagen am Boden liegen, sondern auch der Ballbesitz wechselt. Christian Elliss recovert den Fumble für New England 8:17 Minuten vor Ende des letzten Viertels.
Patriots sack!— NFL (@NFL) January 12, 2026
Patriots fumble!
Patriots ball!
Beinahe kommt es auch auf der Gegenseite zu einer ähnlichen Aktion. Die Patriots sind bereits an der gegnerischen 41-Yard-Linie angelangt, als Odafe Oweh Patriots-QB Drake Maye den Ball aus der Hand reißt. Im Gegensatz zu den Chargers gelingt es New England allerdings, den eigenen Fumble zu recovern. Jared Wilson passt gut auf und verhindert den Turnover.
Offensive lineman Jared Wilson saves the day 😤— NFL (@NFL) January 12, 2026
Nachdem New England den Ball zurück zu den Chargers puntet, versucht Justin Herbert nochmal alles, um doch noch irgendwie ein Comeback zu stemmen.
Dabei wird L.A. früh im Drive, an der eigenen 25-Yard-Linie, in einen vierten Versuch gedrängt. Der Chargers-Quarterback hält den Drive jedoch mit einem Pass zu Oronde Gadsden am Leben.
Die Chargers schaffen es bis zur 34-Yard-Linie der Patriots, sehen sich pünktlich zur Two-Minute-Warning allerdings mit einem weiteren vierten Versuch konfrontiert. Hier endet dann auch das Spiel: Milton Williams sticht durch, sackt Herbert und erzwingt den Turnover on Downs.
Milton Williams with the exclamation point!— NFL (@NFL) January 12, 2026
DAS BEDEUTET ES FÜR BEIDE TEAMS:
Die Traum-Saison der New England Patriots hat nun auch einen Playoff-Sieg in der Vita stehen. In der vergangenen Spielzeit waren die Patriots mit einem 4-13-Record noch eines der schlechtesten Teams der NFL, heute stehen sie unter den besten acht.
Mit Mike Vrabel wurde vor Saisonbeginn ein neuer Head Coach geholt, der nicht nur bereits sehr erfolgreiche Arbeit bei den Tennessee Titans leistete, sondern als Spieler Teil der Patriots-Dynasty war, die in den frühen 2000ern drei Super-Bowl-Titel gewann. Genau jene Siegermentalität hat er New England in seinem ersten Jahr auf Anhieb wieder eingehaucht.
Dass Drake Maye in seiner zweiten NFL-Saison ein gewaltiger Entwicklungssprung gelang, war natürlich auch hilfreich. Der 23-Jährige hat sich mit seinen Leistungen nicht nur in den engsten MVP-Kandidaten-Kreis gespielt, sondern nun auch den ersten Playoff-Sieg seiner Karriere geschafft.
Nun richtet sich für New England der Blick auf Montag, wo sich im Duell zwischen den Pittsburgh Steelers (#4) und den Houston Texans (#5) der nächste Gegner in der Divisional-Round ermitteln wird.
Für die Los Angeles Chargers endet am Sonntag eine Saison, die bereits zum Saisonbeginn mehrere Dämpfer erlitt. Aufgrund arger Verletzungsprobleme innerhalb der Offensive Line war die Erwartungshaltung an die Chargers automatisch etwas gedrückt, Justin Herbert kaschierte die Probleme jedoch unerwartet gut.
Dennoch wäre ein Playoff-Run wohl eher eine Überraschung gewesen.
Gut für die Chargers: Aktuell hält man für die kommende Offseason mit 110 Millionen US-Dollar den größten Cap-Space aller NFL-Teams und hat die Möglichkeit, den Kader ordentlich aufzubessern.
NEW ENGLAND PATRIOTS:
Name
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Drake Maye
268 (1 TD, 1 INT)
66
Rhamondre Stevenson
53
75
TreVeyon Henderson
27
9
Kayshon Boutte
66
Hunter Henry
64 (1 TD)
Efton Chism
20
Stefon Diggs
16
Jack Westover
8
Kyle Williams
7
DeMario Douglas
3
LOS ANGELES CHARGERS:
Name
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Justin Herbert
159
57
Kimani Vidal
31
20
Omarion Hampton
1
Ladd McConkey
32
Oronde Gadsden
30
Keenan Allen
25
Tre Harris
20
Quentin Johnston
20
Tucker Fisk
12