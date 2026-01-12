Patriots gewinnen erstes NFL-Playoff-Spiel seit sieben Jahren

Ein gewaltiger 48-Yard-Raumgewinn von Patriots-Running-Back Rhamondre Stevenson eröffnet den nächsten Drive der Patriots, die schnell in die gegnerische Spielhälfte finden. Dort angekommen, probiert man unter anderem einen Trickspielzug-Pass von Efton Chism zu Drake Maye, der Versuch scheitert jedoch.

Zwar schafft es New England bis zur gegnerischen 5-Yard-Linie, am Ende muss man sich aber mit einem Field Goal zufriedengeben. Andreas Borregales' Kick bringt die ersten Punkte des Spiels.

3:0 für New England, 13:32 Minuten im zweiten Viertel auf der Uhr.

Die Chargers lassen daraufhin einen Drive folgen, der 6:40 Minuten andauert und ebenfalls mit drei Punkten abgeschlossen wird. Abermals steht Justin Herbert an New Englands Goal-Line, schafft es aber nicht, den Ball in die Endzone zu befördern - somit rückt Chargers-Kicker Cameron Dicker aus und gleicht das Spiel auf 3:3 aus.

6:52 Minuten sind zu diesem Zeitpunkt im zweiten Viertel noch zu spielen.

Der folgende Patriots-Drive endet in einem Punt. Die Chargers müssen ihren darauffolgenden Drive kurz vor ihrer eigenen Endzone starten, schaffen jedoch einige wichtige First Downs. Letztlich müssen aber auch die Chargers punten - nämlich weil Milton Williams und K'Lavon Chaisson zwei Sacks hintereinander gelingen.

New England hat noch 29 Sekunden auf der Uhr, als man den Ball zurückbekommt, ein 37-Yard-Scramble von Drake Maye bringt die Patriots allerdings nochmal in Field-Goal-Range.

Ein 35-Yard-Field-Goal von Borregales verschafft den Patriots die knappe Halbzeit-Führung. 6:3.