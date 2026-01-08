NFL: Das Power Ranking vor den Playoffs

Carolina Panthers (8-9)

Playoff-Gegner: Heimspiel gegen Los Angeles Rams (10.1./22:30 Uhr)

Gratulation an die Carolina Panthers und ihre erstmalige Qualifikation für die NFL-Playoffs seit 2015 – das ändert aber nichts daran, dass sie der Traumgegner eines jeden Playoff-Teams sind.

Die NFC South war heuer abermals die schlechteste Division der Liga. Dass es die Panthers mit einem negativen Record in die Playoffs schaffen, sagt eigentlich schon alles aus. Tatsächlich hat man die letzten beiden Spiele sogar verloren. Mit einem Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers vergangenen Samstag hätte man das Ticket für die Playoffs buchen können, stattdessen unterlag man den Bucs 14:16 und schaffte es ausschließlich dank Schützenhilfe der Atlanta Falcons in die Postseason.

Natürlich ändert das nichts daran, dass die Playoff-Teilnahme ein gewaltiger Erfolg für die Panthers ist. Head Coach Dave Canales hat in seinen zwei Jahren im Amt Großes geleistet, die Karriere von Bryce Young gerettet und mit der Playoff-Teilnahme etwas geschafft, das vor der Saison wohl kaum jemand für möglich hielt.

Gegen die Rams sind die Panthers Außenseiter - aber ein gar nicht so großer, wie man vielleicht meinen mag. Das liegt selbstverständlich am sensationellen 31:28-Heimsieg, den Carolina Ende November gegen die Rams einfuhr. Man weiß also, was es braucht, um Matthew Stafford und Co. zu schlagen. Eine riesige Überraschung wäre ein neuerlicher Panthers-Sieg nichtsdestotrotz.