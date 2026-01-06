User-Endzone: Wenn das kein Vorgeschmack auf die Playoffs ist!

New England Patriots

38:10-Sieg gegen die Miami Dolphins

by RP74

Der eine oder andere wird sich fragen, warum die Patriots der Sieger der Woche sind. Ganz einfach – unser Ziel ist es, unterschiedliche Teams zu präsentieren und die Patriots, die sich seit Wochen im Höhenflug befinden, wurden noch nie in dieser Kategorie erwähnt.

An solch einem entscheidenden Spieltag wie Woche 18 gibt es natürlich mehrere wichtige Sieger, deswegen verzeiht mir, wenn ich in dieser, wie auch der nächsten Kategorie, auf mehrere Teams eingehe.

Es ist spannend und faszinierend zu sehen, was in einem Jahr mit einem neuen HC geschehen kann. HC Vrabel ist es gelungen, aus einem 4-13- ein 13-4-Team zu formen. Nach zugelassenen Punkten sind die Patriots die viertbeste Defense und in der Offense haben sie in QB Maye eine heiße Aktie im MVP-Race. Zugegeben, der Schedule gehörte zu den leichtesten, die es in der NFL je gegeben hat. Wenn diese Saison aber eines gezeigt hat, dann, dass es in nahezu keinem Match einen klarten Favoriten gab. Auch die Siege gegen vermeintliche Underdogs müssen erst eingefahren werden. Das ist den Patriots auch an diesem Wochenende eindrucksvoll gelungen.

Die Dolphins wurden sowohl am Boden als auch über die Luft auf allen Linien dominiert. Über 450 Total Yards und vier Rushing TDs untermauern dies eindrucksvoll. Einzig die Tatsache, dass die Patriots sämtliche ihrer drei Niederlagen zu Hause kassierten, könnte zur Krux in den Playoffs werden. Schon jetzt aber ist die Saison der Patriots eine absolut positive Überraschung.

Zu den weiteren Siegern der Abschlussrunde gehören die Broncos, die sich erstmals seit zehn Jahren die AFC-Krone aufsetzen können und dadurch in der ersten Playoff-Woche die Bye-Week genießen dürfen. Apropos Bye-Week, selbiges gilt auch für die Seahawks nach ihrem Sieg über die 49ers.

Die Panthers dürfen sich trotz ihrer Niederlage gegen die Buccaneers, und unter Mithilfe der Falcons, zu den Siegern zählen und ziehen auf den letzten Drücker noch in die Playoffs ein. Aus meiner Sicht auch etwas an ausgleichender Gerechtigkeit, wurden die Panthers während des Spiels durch einige fragwürdige Calls der Refs benachteiligt.

DER Sieger der Woche aus meiner Sicht sind die Steelers. Im wahrscheinlich spannendsten Spiel an diesem Wochenende feierten sie einen dramatischen Sieg über die Ravens – mehr dazu in Verlierer der Woche.