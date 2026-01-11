DAS BEDEUTET ES FÜR BEIDE TEAMS:

Die Los Angeles Rams haben ihren erwarteten, wenn auch mühevollen, Sieg und stehen damit in der Divisional Round der Playoffs.

Dass Duo aus Matthew Stafford (Quarterback) und Sean McVay (Head Coach) hat 2021 bereits bewiesen, dass sie in der Lage sind, gemeinsam eine Super Bowl zu gewinnen. In Anbetracht der eher schwer zuzuordnenden Favoritenrolle vor den Playoffs zählen sie daher für viele zu den heißesten Anwärtern in der NFC.

Wer der Gegner der Rams in der Divisional Round sein wird, wird sich erst in den kommenden Wildcard-Spielen entscheiden. Als an #5 gesetztes Team ist die Chance jedoch hoch, dass es bereits in der nächsten Playoff-Runde zum neuerlichen Duell mit den Seattle Seahawks (#1) kommen könnte. Gegen den Divisionsrivalen zog man zuletzt noch knapp den Kürzeren im Kampf um den #1-Seed in der NFC.

Für die Carolina Panthers geht hingegen eine überraschend erfolgreiche Saison zu Ende. Nicht viele sahen die Panthers vor der Saison als Playoff-Kandidat. Da die Tampa Bay Buccaneers in der zweiten Saisonhälfte jedoch komplett den Faden verloren, war für Carolina plötzlich die Tür offen.

Bryce Young, 2023 noch der erste Pick des Drafts, wurde früh in seiner Karriere als "Bust" abgestempelt, hat seit der Ankunft von Head Coach Dave Canales 2024 jedoch den Turnaround geschafft und auch in seinem ersten Playoff-Spiel gezeigt, dass er in der Lage ist, auf der größten Bühne zu performen. Man darf gespannt sein, ob die Panthers dieses Momentum auch in die nächste Saison mitnehmen können.