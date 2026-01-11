Carolina Panthers Carolina Panthers CAR Los Angeles Rams Los Angeles Rams LAR
Endstand
31:34
0:7 , 14:10 , 3:3 , 14:14
NEWS

Spektakel zum Playoff-Start! Rams entgehen Schmach

Die Los Angeles Rams stehen in der Divisional Round der NFL-Playoffs - werden gegen die Carolina Panthers jedoch bis zur letzten Sekunde gefordert.

Die NFL hätte zum Start der Playoffs beinahe eine waschechte Sensation erlebt. Die Carolina Panthers (#4) treiben die Los Angeles Rams (#5) an den Rand einer Niederlage, letztlich setzen sich die Rams jedoch mit 34:31 durch.

Die Panthers, die als einziges Team mit einem negativen Regular-Season-Record (8-9) in die Playoffs einziehen konnten, liegen mit 40 noch zu spielenden Sekunden sogar mit 31:27 in Führung - MVP-Kandidat Matthew Stafford zaubert allerdings noch einen späten Touchdown aus seinem Hut und wendet damit die Erstrunden-Blamage ab.

SO LIEF DAS SPIEL:

Die Panthers zeigen gleich im ersten Drive des Spiels, dass sie aggressiv auftreten wollen. Gleich nach wenigen Spielzügen kommt es zu einem vierten Versuch in der eigenen Hälfte, den Panthers-Head-Coach Dave Canales ausspielen lässt - jedoch scheitert der Versuch.

Die Rams nehmen das Geschenk sofort an, nützen das kurze Feld und gehen in Führung: Matthew Stafford findet Puka Nacua für einen Touchdown nach nicht mal vier Minuten Spielzeit - 7:0.

Im zweiten Drive der nächste Nackenschlag für die Panthers: Left Tackle Ikem Ekwonu verletzt sich und muss mit einer Knieverletzung vom Feld transportiert werden.

Kurz vor Ende des ersten Viertels fängt die Panthers-Offense jedoch allmählich an, den Ball zu bewegen. Carolína ist bereits in Scoring-Range, als Bryce Young eine Interception zu Cobie Durant wirft.

Die Rams bestrafen auch diesen Fehler: Wieder ist es Nacua, der für den Touchdown sorgt. Dieses Mal trägt der Receiver einen Screen-Pass von Stafford in die Endzone - 14:0 für die Rams.

Die Panthers lassen sich vom frühen Rückstand jedoch nicht verunsichern und marschieren im folgenden Drive das Feld hinunter. Chuba Hubbard boxt den Ball letztlich von der 1-Yard-Linie übe die Goal-Line - 7:14.

Ein Field Goal von Harrison Mevis stellt im folgenden Drive auf 17:7 für die Rams. Ein paar Minuten später scheint das Spiel für die Panthers komplett aus den Fugen zu geraten, als Punt-Returner Trevor Etienne einen Punt fallen lässt und sich die Rams erfolgreich draufstürzen. Carolinas Defense hält jedoch dicht und erzwingt einen Turnover on Downs.

Vom starken Auftritt der Defense beflügelt, führt Bryce Young seine Panthers-Offense in weiterer Folge binnen einer Minute zum nächsten Touchdown. Der Quarterback nimmt es selbst in die Hand und verkürzt mit einem 16-Yard-Lauf auf 14:17.

Mit wenigen verbleibenden Sekunden auf der Uhr, bevor die Partie in die Halbzeit geht, hat Los Angeles nochmal die Chance, zu antworten. Nacua lässt jedoch einen Pass von Stafford fallen, der potenziell für weitere Punkte sorgen hätte können. Halbzeitstand 17:14 für die Rams.

Carolina legt zunächst einen guten Start in die zweite Halbzeit hin. Young orchestriert einen 7:08-Minuten-Drive, der letzten Endes aber nur drei Punkte bereithält. Ryan Fitzgeralds Field Goal gleicht das Spiel aber immerhin auf 17:17 aus.

Die Rams erobern die Führung allerdings im nächsten Drive wieder zurück. Per Mevis-Field-Goal stellt L.A. auf 20:17. Der Drive wird unter anderem auch von einem Unnecessary-Roughness-Penalty von Nick Scott, der gegen Davante Adams mit dem Kopf vorausgeht, verlängert.

Kurz darauf findet sich die Rams-Offense wieder an der Mittellinie wieder, da der zuvorgekommene Panthers-Drive mit einem gescheiterten Fourth-Down-Versuch endet. Doch auch die Rams-Offensive patzt: Stafford schätzt die Lage falsch ein und wirft die Ball in die Hände von Panthers-Cornerback Mike Jackson.

Ein Big Play von Jalen Coker (52-Yard-Reception) später - und die Panthers befinden sich schlagartig in der Redzone. Mit diesem Spielzug geht auch das dritte Viertel zu Ende.

Als das Spiel weitergeht, erobern die Panthers die Führung zurück. Wieder ist es Running Back Hubbard, der den Ball aus kurzer Distanz in die Endzone bugsiert - 24:20 für Carolina.

Es ist jedoch nicht das letzte Mal, dass die Führung im letzten Viertel wechselt. Die Rams wissen, dass sie liefern müssen und tun das auch. Stafford marschiert mit seiner Mannschaft das Feld hinunter, dazwischen spielen die Rams auch einen vierten Versuch erfolgreich aus.

Der Drive wird letztlich mit einem Touchdown-Pass von Stafford zu Running Back Kyren Williams abgeschlossen - 27:24 für Los Angeles bei 8:47 noch zu spielenden Minuten.

Der Versuch der Panthers, im nächsten Drive mit Punkten zurückzuschlagen, misslingt. Nach einem schnellen "Three and Out" müssen sie den Ball zurück zu den Rams punten.

Ein früher Holding-Penalty im folgenden Rams-Drive sorgt dafür, dass auch Los Angeles wenige Spielzüge später zu einem Punt gezwungen ist. Und dieser hat fatale Folgen: Der Punt von Ethan Evans wird nämlich von Isaiah Simmons geblockt.

Das kurze Feld wird prompt ausgenützt: Young findet Jalen Coker in der Endzone und plötzlich führen die Carolina Panthers mit 2:39 Minuten auf der Uhr mit 31:27.

Das war's jedoch noch lange nicht! Denn die Rams haben auch noch einen Touchdown im Köcher. Stafford benötigt nur sieben Plays, um seinerseits sechs Punkte aufs Bord zu bringen.

In diesem Fall ist es ein Pass zu Colby Parkinson, der den Ball im Drehen über die Goal-Line hebt. Da auch der folgende Extrapunkt gut ist, führen die Rams wieder 34:31. Und das bei 38 noch zu spielenden Sekunden!

Mit etwas mehr als einer halben Minute auf der Uhr und drei Timeouts hätte Carolina noch genügend "Munition" gehabt, um eine potenzielle Overtime zu erzwingen - die Rams-Defense erledigt jedoch ihren Job und beendet das Spiel mit einem Turnover on Downs, weil Jimmy Horn den letzten Pass des Spiels fallen lässt.

DAS BEDEUTET ES FÜR BEIDE TEAMS:

Die Los Angeles Rams haben ihren erwarteten, wenn auch mühevollen, Sieg und stehen damit in der Divisional Round der Playoffs.

Dass Duo aus Matthew Stafford (Quarterback) und Sean McVay (Head Coach) hat 2021 bereits bewiesen, dass sie in der Lage sind, gemeinsam eine Super Bowl zu gewinnen. In Anbetracht der eher schwer zuzuordnenden Favoritenrolle vor den Playoffs zählen sie daher für viele zu den heißesten Anwärtern in der NFC.

Wer der Gegner der Rams in der Divisional Round sein wird, wird sich erst in den kommenden Wildcard-Spielen entscheiden. Als an #5 gesetztes Team ist die Chance jedoch hoch, dass es bereits in der nächsten Playoff-Runde zum neuerlichen Duell mit den Seattle Seahawks (#1) kommen könnte. Gegen den Divisionsrivalen zog man zuletzt noch knapp den Kürzeren im Kampf um den #1-Seed in der NFC.

Für die Carolina Panthers geht hingegen eine überraschend erfolgreiche Saison zu Ende. Nicht viele sahen die Panthers vor der Saison als Playoff-Kandidat. Da die Tampa Bay Buccaneers in der zweiten Saisonhälfte jedoch komplett den Faden verloren, war für Carolina plötzlich die Tür offen.

Bryce Young, 2023 noch der erste Pick des Drafts, wurde früh in seiner Karriere als "Bust" abgestempelt, hat seit der Ankunft von Head Coach Dave Canales 2024 jedoch den Turnaround geschafft und auch in seinem ersten Playoff-Spiel gezeigt, dass er in der Lage ist, auf der größten Bühne zu performen. Man darf gespannt sein, ob die Panthers dieses Momentum auch in die nächste Saison mitnehmen können.

CAROLINA PANTHERS:

Name

Passing Yards

Rushing Yards

Receiving Yards

Bryce Young

264 (1 TD, 1 INT)

24 (1 TD)

Chuba Hubbard

46 (2 TDs)

13

Rico Dowdle

9

6

Trevor Etienne

4

Jalen Coker

134 (1 TD)

Tetairoa McMillan

81

Tommy Tremble

22

Xavier Legette

8

LOS ANGELES RAMS:

Name

Passing Yards

Rushing Yards

Receiving Yards

Matthew Stafford

304 (3 TDs, 1 INT)

Kyren Williams

57

18 (1 TD)

Blake Corum

45

13

Puka Nacua

14 (1 TD)

111 (1 TD)

Davante Adams

72

Tyler Higbee

45

Colby Parkinson

34 (1 TD)

Konata Mumpfield

11

