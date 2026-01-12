Spannung bis zum Schluss! Amtierender Super-Bowl-Champion out

Die NFL-Playoffs bieten auch im vierten Spiel der Wildcard-Runde Spannung bis zur letzten Minute: Die San Francisco 49ers (#6) setzen sich auswärts bei den Philadelphia Eagles (#3) 23:19 durch.

Die Führung wechselt im letzten Viertel drei Mal.

Damit ist bereits in der ersten Playoff-Runde Endstation für den amtierenden Super-Bowl-Sieger Philadelphia. Stattdessen stehen die 49ers, die die gesamte Saison über mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten, unter den letzten vier Teams der NFC.

Damit steht auch fest, dass die NFC West drei der vier NFC-Teams in der Divisional Round stellen wird.

Und auch die Begegnungen stehen fest: Die San Francisco 49ers (#6) treffen in der kommenden Playoff-Runde auswärts auf die Seattle Seahawks (#1). Die Chicago Bears (#2) empfangen hingegen die Los Angeles Rams (#5).