Spannung bis zum Schluss! Amtierender Super-Bowl-Champion out

SO LIEF DAS SPIEL:
Das Spiel beginnt gleich mal recht flott mit Touchdowns auf beiden Seiten.
Ein satter 61-Yard-Raumgewinn von Demarcus Robinson bringt San Francisco gleich mal nach wenigen Plays in die Redzone. Dort ist es erneut Robinson, der einen 2-Yard-Pass von Brock Purdy fängt - 7:0 für die San Francisco 49ers.
Auch bei den Philadelphia Eagles gibt es auf Anhieb einen Touchdown zu bejubeln. Saquon Barkley zeigt gleich mal mit einem 29-Yard-Run, dass er gut drauf ist. Abgeschlossen wird der Drive mit einem Touchdown-Lauf von Dallas Goedert.
Da Jake Elliott den Extrapunkt bei windigen Verhältnissen verschießt, bleibt San Francisco mit 7:6 in Führung.
Nach dem guten ersten Drive tut sich San Franciscos Offense jedoch schwer, den Ball zu bewegen. Gleich zwei Mal in Folge muss man mit "Three and Out" das Feld räumen.
Dafür erzwingt die Niners-Defense zwischendurch einen Turnover on Downs an der Mittellinie, nachdem ein Pass von Jalen Hurts Richtung DeVonta Smith nicht ankommt.
Besser läuft es im nächsten Drive für die Eagles-Offense: Philadelphia nimmt in 16 Plays unglaubliche neun Minuten von der Uhr und krönt den Drive mit einem 9-Yard-Touchdown-Pass bei viertem Versuch von Hurts zu Goedert.
Führungswechsel: 13:7 für Philadelphia.
Als San Franciscos Offense aufs Feld zurückkehrt, gibt es gleich mal einen Schlag in die Magengrube: Star-Tight-End George Kittle verletzt sich bei einem Tackle von Marcus Epps und muss danach in die Katakomben transportiert werden.
Immerhin können die 49ers den Drive mit Punkten abschließen. Nachdem zuvor Purdy seinen Wide Receiver Jauan Jennings für einen 45-Yard-Raumgewinn findet, verkürzt Eddy Pineiro ein paar Plays später mit einem 36-Yard-Field-Goal auf 10:13 aus San-Francisco-Sicht.
Nach einem Philadelphia-Punt bietet sich den 49ers im Finish der ersten Halbzeit nochmal die Chance für weitere Punkte - allerdings misslingt der letzte Spielzug der ersten Hälfte. Brock Purdy läuft mit dem Ball Richtung Seitenlinie, anstatt aus dem Feld zu steigen und die Uhr anzuhalten, fumblet er jedoch den Ball - womit das zweite Viertel zu Ende geht.
Halbzeitstand: 13:10 für Philadelphia.
Die zweite Halbzeit beginnt mit einem "Three and Out" für die Eagles. Auf der anderen Seite begeht Brock Purdy einen fatalen Fehler: Der Niners-Quarterback wirft einen späten Pass Richtung Skyy Moore, Quinyon Mitchell antizipiert richtig und interceptet den Ball an der eigenen 45-Yard-Linie.
Viel kann Philadelphias Offense mit dem Ball jedoch nicht anfangen, nach vier Plays gibt es den Punt. Auch San Francisco muss den Ball nach drei Offensiv-Spielzügen wieder an Philly zurückgeben.
Aufgrund eines etwas missratenen Punts von Thomas Morstead dürfen die Eagles ihren Drive in der gegnerischen Spielhälfte starten. Mehr als drei Punkte schauen jedoch nicht raus für Philadelphia. Die 49ers-Defense zwingt die Eagles zu einem Field Goal, Elliott bleibt aus 41 Yards cool und erhöht kurz vor Ende des dritten Viertels auf 16:10 für Philadelphia.
Ein 27-Yard-Pass von Purdy zu Fullback Kyle Juszczyk eröffnet den darauffolgenden Drive der 49ers. Vier Plays später dann der Trick-Spielzug des Tages: Der Ball wird zurück zu Jauan Jennings gepitcht, der Wide Receiver setzt zum Pass an und findet den freilaufenden Christian McCaffrey für einen 29-Yard-Touchdown-Pass.
Nachdem auch der Extrapunkt sitzt, geht San Francisco mit 17:16 in Führung. 14:52 Minuten im letzten Viertel sind zu diesem Zeitpunkt noch auf der Uhr.
Die Eagles-Offense müht sich auch im darauffolgenden Drive und muss den Ball nach drei Spielzügen wieder punten.
Dafür zeigt die Eagles-Defense wieder mit einem Big-Play auf - genauer gesagt Quinyon Mitchell. Wieder ist der Cornerback mit einer Interception zur Stelle. Diesmal fängt er einen Pass von Purdy zu Jake Tonges in der eigenen Spielfeldhälfte ab.
Philadelphias Offense kann den Turnover in drei Punkte und die neuerliche Führung ummünzen. Jalen Hurts und Co. treiben den Ball bis an die gegnerische 15-Yard-Linie, wo man jedoch einem Fourth-Down entgegenblickt. Eagles-Head-Coach Nick Sirianni schickt seinen Kicker aufs Feld und Elliott verwandelt sein Field Goal zur 19:17-Führung für Philadelphia.
Exakt acht Minuten sind zu diesem Zeitpunkt noch zu spielen.
Der nächste Führungswechsel folgt allerdings nur fünf Minuten später. Purdy marschiert mit seiner Offense das Feld hinunter und wirft einen 4-Yard-Touchdown-Pass zu McCaffrey.
Nachdem Pineiro den Extrapunkt verschießt, führen die 49ers, allerdings nur 23:19.
2:54 Minuten noch auf der Uhr.
Philadelphia hat alle drei Timeouts und etwas weniger als drei Minuten Zeit, um das Spiel mit einem Touchdown zu gewinnen.
Bereits an der eigenen 40-Yard-Linie droht der Drive zu scheitern, Hurts findet jedoch Goedert für eine wichtige Completion bei 4th & 5.
43 Sekunden vor Spielende sieht sich Philadelphia abermals mit einem vierten Versuch konfrontiert, allerdings bereits an der gegnerischen 21-Yard-Linie. Dieses Mal schlägt der Passversuch von Hurts zu Goedert fehl - und damit endet auch die Partie.
Endstand: 23:19 für San Francisco.
