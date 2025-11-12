NFL: Das Power Ranking vor Week 11

Buffalo Bills (6-3)

Vor zwei Ausgaben waren die Bills in meinem Power Ranking noch auf Platz acht, vergangene Woche – nach dem überzeugenden Sieg gegen die Kansas City Chiefs, und auch dank der vielen Niederlagen anderer Top-Teams – habe ich Buffalo als gut genug befunden, um sie auf Platz drei zu hieven. Vielleicht war der Move etwas zu hastig.

Die 13:30-Niederlage gegen die heuer normalerweise völlig desolaten Miami Dolphins war nämlich eine der schlechtesten Spiele in der McDermott/Allen-Ära. Die Offense um Superstar-Quarterback Josh Allen kam entweder überhaupt nicht ins Rollen oder bestrafte sich selbst mit unnötigen Turnovern. Die schlechte Run-Defense der Bills kam ebenfalls wieder zum Vorschein, ließ man doch 197 Rushing Yards der Dolphins zu.

Aktuell ist es schwer zu argumentieren, dass die Buffalo Bills noch das beste Team ihrer eigenen Division sind, insbesondere bei der Inkonstanz, die man in den vergangenen Wochen zeigte.

Gefährlich bleibt Buffalo aber selbstverständlich weiterhin. Allzu lange ist der Sieg gegen Kansas City jetzt auch nicht her… Um die aktuelle Platzierung vielleicht etwas zu relativieren: Ich sehe die aktuelle Riege an Top-Teams nach wie vor sehr eng beisammen und breit aufgestellt – und da gehört Buffalo natürlich weiterhin dazu. Startend mit den „wiedergeborenen“ Baltimore Ravens (Platz 13) könnte ich mir bei allen Mannschaften einen potenziellen Playoff-Run vorstellen.