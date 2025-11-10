Bericht: NFL-Team entlässt Coach nach Stotter-Start

Die New York Giants trennen sich laut einem Bericht von NFL-Insider Ian Rapoport von Headcoach Brian Daboll.

Der Start in seine vierte Saison bei den Giants lief alles andere als rund. Dabolls Team hält nach zehn Spielen bei einer 2-8-Bilanz. Am vergangenen Wochenende verlor man das vierte Mal in Folge.

Interimistisch soll dem Bericht zufolge Offensive Coordinator Mike Kafka übernehmen.