Bericht: NFL-Team entlässt Coach nach Stotter-Start

Der Headcoach ging in seine vierte Saison mit der Franchise, in der aber die Erfolge größtenteils ausblieben.

Bericht: NFL-Team entlässt Coach nach Stotter-Start Foto: © GETTY
Die New York Giants trennen sich laut einem Bericht von NFL-Insider Ian Rapoport von Headcoach Brian Daboll.

Der Start in seine vierte Saison bei den Giants lief alles andere als rund. Dabolls Team hält nach zehn Spielen bei einer 2-8-Bilanz. Am vergangenen Wochenende verlor man das vierte Mal in Folge.

Interimistisch soll dem Bericht zufolge Offensive Coordinator Mike Kafka übernehmen.

