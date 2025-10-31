Slideshow
Die 30 größten Monster-Verträge der NFL
Jahr für Jahr steigt der Salary Cap in der NFL, und mit ihm auch die Summen auf den Spieler-Verträgen.
Beinahe jede Saison gibt es auf so ziemlich allen Positionen neue bestbezahlte Spieler der NFL-Geschichte, so auch geschehen in diesem Jahr.
Micah Parsons ist seit 2025 der bestbezahlte Nicht-Quarterback der Geschichte, knapp hinter ihm reiht sich nun Aidan Hutchinson ein.
Doch wer sind die anderen bestbezahlten Spieler der NFL? Hier erfährt ihr es:
