Frühe Trainerwechsel: Was wird in Wien, Graz und Fehervar besser?

Heuer kam Fehervar überhaupt nicht in die Gänge, präsentierte sich kraftlos und ohne offensiven Esprit. Das 3:6 gegen die Vienna Capitals sollte das letzte Spiel für Kiss bleiben, unter Interimstrainer Tyler Dietrich folgte eine klare Niederlage in Bruneck einem Sieg in Feldkirch.

Was sich ändern muss

Das Team braucht weit mehr Speed und Feuer – schwierig, das mit besseren Trainings in einer spielintensiven Phase hinzubringen. Die Frage bleibt aber, ob nicht schon einige Spieler zu lange im Team oder über den Zenit sind bzw. wie Janos Hari zu viele Freiheiten hatten.

Die Defensive und die Goalies – auch wenn diese ebenfalls schwächelten – sollten gut genug sein, fraglich aber wie die jämmerliche Torausbeute (31 Treffer) entscheidend gesteigert werden kann. Es wirkte alles sehr verharzt zuletzt...

Der neue Mann

Mit Ted Dent kam ein langjähriger AHL-Coach, der aber seit seinem Kurzzeitengagement in Augsburg, wo er nach Anfangserfolgen nach zehn Niederlagen in Serie im letzten November gehen musste, ohne Job war.

Für ihn ist es der zweite, aber vielleicht auch letzte Versuch, sich in Europa zu etablieren. Bei den Panthern legte er eher Wert auf eine solide Defensive, die dann aber eben nicht so solide ausfiel. Kann der 56-Jährige Fehervar wieder neues Leben einhauchen?

Vienna Capitals

Der Trainerwechsel

Wie in Szekesfehervar dauerte die Entscheidung, sich von Gerry Fleming zu trennen, viel zu lange, wurde erst nach dem 2:3 gegen den KAC getroffen.

Unter Interimscoach Fabian Scholz gelangen erst zwei Siege, dann zwei Niederlagen gegen Linz und Villach, besser wurde es nur in Spurenelementen.

Was sich ändern muss

Die Vorbereitung (mit einem 0:7 in Bratislava) war die Fortsetzung der Vorsaison, die Spiele der heurigen Saison wiederum die Fortsetzung der Vorbereitung.

Das Team trat meist völlig zusammenhanglos auf, hinterließ viel zu viele Defensiv-Löcher und die Offensive war nur auf Linden Vey ausgerichtet.