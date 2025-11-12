Was für eine Nervenschlacht!

Das Spiel der Gruppe "Björn Borg" zwischen Kanadier Felix Auger-Aliassime und dem US-Amerikaner Ben Shelton entwickelte sich zu einem Krimi.

Im zweiten Satz droht Auger-Aliassime das Aus, als er im Tiebreak nur zwei Punkte von der Niederlage entfernt war. Doch der 25-Jährige zeigt Kampfgeist und dreht das Match nach 2 Stunden und 25 Minuten zu einem 4:6, 7:6(7), 7:5-Erfolg.

"Je länger das Match dauerte, desto besser konnte ich die Returns ins Feld bringen. Sobald wir in die Ballwechsel kamen, hatte ich das Gefühl, mehr gewinnen zu können. Man muss einfach kämpfen, glauben und den nächsten Punkt richtig spielen.“, so der Sieger nach dem Match

Rekord der gewonnen Drei-Satz-Spiele

Trotz des konstanten Drucks durch Sheltons aggressives Serve-and-Volley-Spiel behielten Auger-Aliassime die Nerven und sicherte somit sich seinen bereits 20. Sieg in einem Entscheidungssatz in dieser Saison – so viele wie kein anderer Spieler auf der Tour.

Mit diesem Sieg wahrt Auger-Aliassime seine Chancen, erstmals das Halbfinale beim prestigeträchtigen Saisonabschluss zu erreichen. Nach seiner Auftaktniederlage gegen Titelverteidiger Jannik Sinner steht er nun bei 1:1 in der Björn-Borg-Gruppe und trifft am Freitag im letzten Gruppenspiel auf den an Nummer drei gesetzten Alexander Zverev.