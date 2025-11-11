Green Bay Packers Green Bay Packers GB Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles PHI
Endstand
7:10
0:0 , 0:0 , 0:3 , 7:7
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Super-Bowl-Champ entscheidet wahre Defensivschlacht für sich

Das Monday Night Game zwischen den Green Bay Packers und Philadelphia Eagles wird erst gegen Ende spannend, nachdem es in der ersten Hälfte keinen Punkt gibt.

Super-Bowl-Champ entscheidet wahre Defensivschlacht für sich Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wer für das Monday Night Game zum Abschluss der zehnten NFL-Woche aufblieb, erlebte eine Defensivschlacht: Die Philadelphia Eagles gewinnen bei den Green Bay Packers 10:7 und stellen ihre Bilanz auf 7-2.

In der ersten Hälfte gibt es keinen einzigen Punkt: Zwei Drives enden mit einem Fumble, je einer pro Team. Sämtliche anderen Offensiv-Anläufe enden per Punt.

Den Unterschied machen ein Field Goal im dritten und ein Touchdown von Jalen Hurts auf Devonta Smith für 36 Yards im vierten Quarter.

Die Packers kommen knapp sechs Minuten vor Schluss durch Josh Jacobs auch noch auf die Anzeigetafel, die Chance zum Ausgleich und zur Overtime vergibt Kicker Brandon McManus aus 64 Yards mit auslaufender Uhr aber kläglichst.

Während Philadelphia die NFC East anführt, ist Green Bay vorerst mit 5-3-1 nur Nummer drei der NFC North hinter den Chicago Bears und Detroit Lions (je 6-3).

Sport-Mix American Football NFL National Football League Philadelphia Eagles Green Bay Packers