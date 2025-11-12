Stammtisch

"Kopfzerbrechen & Alarmglocken" bei der Vereinigung der Fußballer

Ist der SV Stripfing nur die Spitze des Eisbergs? Der VdF-Vorsitzende Gernot Baumgartner warnt am Ogris-Stammtisch vor Fehlentwicklungen im Profi-Fußball:

Trainer-Entlassungen und Freistellungen von Sportdirektoren während der Länderspielpause zeigen die Nervosität bei einigen Bundesliga-Vereinen.

Vor der "Woche der Wahrheit" für das ÖFB-Nationalteam unter Ralf Rangnick begeistert aktuell nur die U17-Auswahl des ÖFB bei der Nachwuchs-Weltmeisterschaft in Katar.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Gernot Baumgartner über die Sorgen der VdF bezüglich der "Quasi-Abschaffung" des Österreicher-Topfs bei den Klubs der ADMIRAL Bundesliga sowie die finanziellen Engpässe bei den Vereinen der ADMIRAL 2. Liga.

Welche brennenden Themen die Vereinigung der Fußball weiters beschäftigen und wie Andy Ogris die Personalrochaden bei "seiner" Austria, der Vienna und beim WAC einschätzt, erzählen die beiden in der 167. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).

Die 167. Episode als Podcast anhören:

