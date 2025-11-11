Seattle Seahawks

44:22-Sieg gegen die Arizona Cardinals

by sportfan_1990

Seattles vierter Sieg in Folge – sie sind somit das heißeste Team der NFC. Am Sonntag-Abend zauberten Sam Darnold & Co. in der ersten Halbzeit - 38:7 stand es zur Pause für das Heimteam. Vor allem die Defense zerstörte die Cardinals-Offensive. Zwei Fumble-Return-Touchdowns konnte DeMarcus Lawrence für sich verzeichnen.

In seiner schon zwölf Saisons langen Karriere konnte der 33-jährige Defensive End bisher erst zwei Touchdowns verbuchen. Am Sonntag verdoppelte er seine Ausbeute. Nach elf Spielzeiten bei den Dallas Cowboys wechselte er vergangenen Sommer als Free Agent zu den Seahawks und ist nun ein wichtiger Bestandteil der starken Defense von Coach Macdonald.

Für die Offensive holte sich Seattle kurz vor Ende der Trade-Deadline noch Rashid Shaheed von den Saints (für einen Viert- und Fünftrundenpick). Er soll den in dieser Saison zum Superstar aufsteigenden Wide-Receiver-Kollegen Jaxon Smith-Njigba entlasten. Denn dieser spielt heuer eine Fabel-Saison. Nach neun Spielen steht er schon bei 1.041 Receiving Yards und ist somit auf Pace, den All-Time-Rekord von Calvin Johnson (1964 Yards) aus dem Jahr 2012 zu übertrumpfen.

Geführt wird die Offensive von einem Quarterback, der vor zwei Jahren nur mehr Back-up war und als Draft-Bust gegolten hat. Mein heutiger Kollege AustrianViking hatte dann vergangene Saison mit dem angesprochenen Sam Darnold sehr viel Spaß (zumindest bis zu den Playoffs). Nun steht er für die Seahawks bei 2.262 Yards, 17 Touchdown-Pässen und nur sechs Interceptions. Am Sonntag hatte er nicht seinen besten Tag. Er verlor zweimal den Ball durch Fumbles – zu seiner Verteidigung muss man sagen, dass zu diesem Zeitpunkt das Spiel schon praktisch entschieden war.

Seattle muss nun kommende Woche zum Division-Rivalen nach Los Angeles. Beide Teams stehen bei einem 7-2-Record. Nun könnte dort schon eine kleine Vorentscheidung für die Krone in der NFC West fallen.