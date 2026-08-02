Hammarberg/Berger stürmen ins Rio-Halbfinale

Die Beach-Volleyballer Timo Hammarberg und Tim Berger sind am Samstag beim Elite16-Turnier der ProTour in Rio de Janeiro in das Halbfinale eingezogen.

Das ÖVV-Duo setzt sich im Viertelfinale gegen die Brasilianer Andre/Renato 2:1 (18,-16,7) durch. Zuvor gab es an der Copacabana bereits einen 2:1-Erfolg gegen deren Landsleute Arthur Mariano/Adrielson dos Santos.

Es wird der vierte Top-5-Platz für Hammarberg/Berger bei einem Turnier dieser Kategorie in der heurigen Saison.

"Wissen wieder, wie es geht"

"Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für uns. Wir sind unglaublich happy. Es war schon länger her, dass wir wieder einmal ein richtig gutes Spiel über weite Strecken gezeigt haben", sagt der 22-jährige Hammarberg.

"Wir haben bis zum Schluss gekämpft und wieder zu unserem Spiel gefunden. Nach zwei eher durchwachsenen Turnieren fühlt es sich an, als wäre Hammarberg/Berger wieder zurück. Jetzt wissen wir wieder, wie es geht, es macht richtig Spaß und wir sind bereit für morgen", meint Berger (21).

Gegner um den Einzug in das Finale sind am Sonntag die Letten Martins Plavins/Kristians Fokerots, die Europameister von 2024.